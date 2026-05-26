Lérica vuelve a sus orígenes con 'Agüita clara', adelanto de su nuevo disco con sonido "más orgánico" y esencia gaditana

Archivo - El grupo Lérica en imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El dúo gaditano Lérica ha reivindicado su vuelta a las raíces con el lanzamiento de 'Agüita clara', su nuevo sencillo junto a Daviles de Novelda y Marta Santos, un tema con aire festivo y esencia andaluza que abre una nueva etapa musical marcada por un sonido "más orgánico", íntimo y fiel a su identidad, coincidiendo con el décimo aniversario de su trayectoria.

En una entrevista concedida a Europa Press, los integrantes del grupo han explicado que el tema nace con vocación de conectar con el ambiente de primavera, verano y celebración, con una sonoridad que remite a "feria" y "rebujito", aunque con un mensaje sentimental de fondo centrado en "el amor más puro", entendido como aquel que acepta "defectos y virtudes" desde la transparencia.

"Es una declaración de intenciones totalmente", han señalado los artistas, que han indicado que querían abordar una temática que hasta ahora no habían explorado de esta manera y hacerlo además desde una propuesta musical que reflejara una verdad más desnuda y cercana a su esencia.

El sencillo supone además el arranque del próximo álbum del grupo, previsto para junio, un trabajo en el que aseguran haber depositado "más cariño, amor y sinceridad" que en cualquier proyecto anterior y que describen como el disco "más fiel" a quienes son como artistas.

En este sentido, han explicado que, tras años fusionando su base flamenca con géneros pop y urbanos, sentían la necesidad de "desnudarse completamente" y profundizar en sus raíces. "Somos de Cádiz, de San Fernando y de La Línea, y queríamos dedicarnos este disco a nosotros mismos y al género", han relatado.

Así, aunque mantienen el sello del "pop flamenquito" con el que se identifican, el nuevo trabajo apostará por un sonido "más de verdad", menos procesado y más pensado para el directo, con una producción más orgánica y un vínculo reforzado con artistas que aportan una raíz más flamenca.

Lérica ha hecho balance además de su reciente gira, compuesta por más de 40 conciertos, una etapa que afrontan como combustible para seguir creando. "Tenemos un poco ese vicio con el escenario", han reconocido, al destacar la conexión con el público como el principal motor para continuar lanzando música.

Sobre el vínculo que mantienen con sus seguidores, han definido sus directos como una experiencia de evasión y buen ambiente. "Es como irte a una hoguera en la playa con una guitarra, un cubata y tus amigos", han resumido.

En paralelo, han puesto en valor el papel que juegan actualmente las redes sociales en la industria musical y han admitido que un artista debe estar "en todo" para seguir siendo visible, al tiempo que han destacado el éxito de formatos propios como 'La escalera de la rumba', donde reinterpretan canciones desde un entorno más espontáneo y cercano.

Preguntados por cómo han cambiado en esta década de carrera, han apuntado a una evolución tanto personal como artística, con letras "más profundas" y una mayor madurez creativa, aunque con la misma pasión por la música.

"Cuando empezamos queríamos todo ya. Hemos aprendido que la música tiene sus tiempos", han reflexionado.

Sobre el futuro aseguran afrontar una de las etapas más importantes de su carrera, aunque mantienen una filosofía centrada más en disfrutar del proceso que en fijarse metas grandilocuentes, si bien reconocen sueños pendientes como actuar en espacios emblemáticos vinculados a sus ciudades de origen, como el Gran Teatro Falla de Cádiz o la Plaza de Toros de La Línea.

Con todo, si tuvieran que recomendar una sola canción para entender quiénes son hoy como grupo, lo tienen claro: 'Agüita Clara'. "Es en la que más nos hemos desnudado", han zanjado.