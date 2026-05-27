Levantadas 20 actas de infracción por depositar residuos en polígnos industriales y el extrarradio de la ciudad de Jaén

Basura en el Polígono de Los Olivares - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha levantado desde el pasado 13 de mayo hasta 20 actas de infracción por vertidos ilegales en los polígonos industriales y en diversas zonas del extrarradio de la capital jiennense.

Es el resultado del refuerzo de las labores de vigilancia y control con el objetivo de detectar, prevenir y sancionar dichas conductas infractoras.

El dispositivo de vigilancia preventiva y operativa se está llevando a cabo mediante la asignación de patrullas de Policía Local dedicada de forma exclusiva al control de vertidos ilegales en los lugares antes mencionados.

Con el fin de aumentar la eficacia de este dispositivo y facilitar la detección 'in fraganti' de las conductas infractoras, las patrullas desarrollan su servicio desde la discreción, permitiendo labores de observación y seguimiento orientadas a sorprender a los autores en el momento de la comisión de la infracción.

Esta medida está resultando "especialmente eficaz" en áreas donde se habían detectado vertidos reiterados en horarios irregulares o de baja afluencia, los cuales han sido facilitados por el responsable de la empresa FCC.

El Consistorio ha recordado en un comunicado que existen cámaras de control activas y se dotarán de nuevas estas áreas, por lo que advierte de que estas conductas "no quedarán impunes".

Del mismo modo se trabaja con la asociación de empresarios del Polígono de Los Olivares, para corregir conductas reprobables de algunas empresas y de particulares que les afectan.

El Ayuntamiento ha lamentado la situación derivada de actos incívicos que desde hace años asolan los polígonos y el extrarradio de la ciudad con contenedores con muebles, enseres, restos industriales y de construcción vertidos sin pudor.

Por otro lado, el Ayuntamiento está tramitando un expediente sancionador a los propietarios de un solar del Polígono de Los Olivares por encontrarse en estado de insalubridad. Además, ha informado que gestionará por vía administrativa su limpieza con cargo al dueño.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apuntado que como ya lo ha hecho a los empresarios de la zona en la que se encuentra este espacio abandonado en las inmediaciones del antiguo Vaciacostales, que se trata de un solar con dueño y que se atenderá una vez se hayan dispuesto de todas las garantías legales y administrativas para poder actuar en propiedad privada.

En todo caso, desde el Ayuntamiento se ha informado de que "se trabaja en un expediente sancionador como los que ya se han abierto en otras ocasiones desde el Consistorio en solares de esta zona en una labor continuada de control".

A través de la empresa concesionaria de limpieza FCC y por la Policía Local de Jaén se viene detectando en los últimos meses un incremento de conductas incívicas relacionadas con el depósito y vertido incontrolado de residuos sólidos, enseres, restos de obra, residuos industriales y otros materiales en la vía pública, especialmente en zonas de polígonos industriales, áreas periféricas y espacios anexos a vías de servicio.

El Ayuntamiento ha incidido en que estas actuaciones generan "un evidente perjuicio para la salubridad pública, la imagen del municipio, la seguridad vial y el medio ambiente, además de ocasionar un sobrecoste en los servicios municipales de limpieza y mantenimiento".