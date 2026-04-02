Licitada la rehabilitación de un nuevo tramo de muralla de la Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real (Jaén)

Vista de la muralla de la Fortaleza de la Mota en la que se va a intervenir - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha licitado el contrato administrativo de obras para la consolidación y restauración de la muralla de la Puerta de Santiago, en la Fortaleza de la Mota. Esta actuación está acogida al 2% Cultural del Ministerio de Fomento. El presupuesto base de licitación es de 874.825,57 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

La dirección de obra correrá a cargo de los arquitectos municipales Ildefonso Rosales y José Barrio, junto al arqueólogo municipal Carlos Calvo. La licitación, accesible a través del portal de Contratación del Estado, establece un plazo máximo de presentación de ofertas hasta el 14 de abril. A partir de esa fecha se convocará la mesa de contratación para determinar la empresa adjudicataria.

El proyecto de intervención en el tramo de la Puerta de Santiago ha sido elaborado por el arquitecto alcalaíno José Luis Vico y aprobado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en 2021. Esta actuación viene a dar continuidad a los trabajos de consolidación y restauración de la muralla de La Mota iniciados décadas atrás, y que en 2020 abordaron el sector oeste con la rehabilitación de la Puerta Nueva.

El objetivo es completar todo el anillo del conjunto monumental, siendo el tramo de la Puerta de Santiago uno de los más deteriorados de este sector.

El alcalde, Marino Aguilera, ha apuntado que una vez se concluya con la restauración de la Puerta de Santiago quedan dos tramos más hasta conectar con la Puerta Nueva y poder dar por finalizado la rehabilitación de todo el anillo.

Los trabajos abarcarán un tramo de 61 metros lineales de muralla de origen califal (siglo XI), aunque con reconstrucciones posteriores. Consistirán, según viene se recoge en el perfil del contratante consultado por Europa Press, en la consolidación del macizo rocoso y muralla, y restauración de la misma junto a las torres y remates, empleando los mismos materiales y criterios que en intervenciones anteriores.

También está proyectada la colocación de barandillas en el adarve que permita su recorrido turístico. Durante la duración de las obras se instalará una grúa y andamiaje, de especial complejidad por la orografía del terreno, que limitará el acceso de vehículos a la Fortaleza de la Mota.