Lola Índigo fleta tres autobuses gratis para que sus paisanos de Huétor Tájar (Granada) asistan al festival GRX La Feria

Lola Índigo fleta tres autobuses gratis para que sus paisanos de Huétor Tájar asistan este sábado al festival GRX La Feria en el Cortijo del Conde, en la capital granadina. - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Huétor Tájar (Granada) podrán asistir en autobuses fletados desde su localidad este sábado, 30 de mayo, al festival GRX La Feria, un evento que contará con un cartel de lujo encabezado por la cantante Lola Índigo, natural de este municipio, que se celebrará en el Cortijo del Conde de la capital granadina.

Y es que según señalan desde el Ayuntamiento en un comunicado, la artista hueteña, en colaboración con el Consistorio de la localidad, ha fletado tres autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento y el acceso de más de 120 vecinos al referido recinto.

Además del servicio de transporte gratuito, el Ayuntamiento ha informado de que los ciudadanos de Huétor Tájar han podido beneficiarse de un descuento exclusivo al adquirir sus entradas en la web oficial del festival, gracias también a Lola Índigo.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Paco Muñoz, ha subrayado la importancia de estas ventajas para el municipio y ha agradecido a la artista este gesto.

"No solo nos preocupamos por que nuestros vecinos lleguen de forma segura y gratuita hasta el recinto, sino que podrán disfrutar de un descuento directo en su entrada gracias a nuestra paisana. Es una oportunidad única para ver a artistas de la talla de Lola Índigo con todas las facilidades posibles", ha dicho el edil.

FESTIVAL GRX LA FERIA

El festival GRX La Feria de este sábado, que será presentado por los conocidos creadores de contenido en redes sociales, IlloJuan y Spok Sponha, reúne a algunos de los nombres más representativos de la escena actual de Granada, con Lola Índigo como eje central, junto a las actuaciones Pepe y Vizio, Yung Beef (DJ Set), La Zowi, Antony Z, Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco, David Marley y Sita.

Conectada con la emblemática fiesta del Corpus Christi de Granada, esta propuesta reúne en un mismo recinto casetas tradicionales, gastronomía típica, atracciones de feria y música en directo, fusionando tradición y actualidad.

"GRX La Feria es una celebración a Granada, su cultura y sus raíces que vinculan a toda una generación de artistas de diferentes estilos, convirtiendo este encuentro en un auténtico homenaje a la identidad de la ciudad", señalan desde la organización del evento.