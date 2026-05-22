Lourdes Ramírez (PP): "Los granadinos no pueden seguir pagando el caos sanitario del Gobierno de Sánchez"

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, exige la dimisión de la ministra de Sanidad, que, en su opinión, "ha optado por la soberbia en lugar de escuchar a los profesionales” - PP GRANADA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha criticado "la falta de planificación y el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia los profesionales sanitarios" tras el conflicto generado con médicos y MIR por la propuesta de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad.

Ramírez ha lamentado que, "mientras miles de médicos están en huelga, diez meses después la ministra de Sanidad sigue instalada en la soberbia en lugar de escuchar a los profesionales que sostienen cada día el sistema sanitario".

La portavoz 'popular' ha asegurado que "el responsable último de este caos es Pedro Sánchez, que sigue escondido y mirando hacia otro lado cuando la sanidad pública atraviesa una crisis sin precedentes". "Ha llegado el momento de que el presidente del Gobierno asuma su responsabilidad de una vez ante una situación insostenible", ha afirmado.

"Los médicos y los MIR no están reclamando privilegios, solo exigen respeto y condiciones dignas para ofrecer una mejor atención", ha señalado Ramírez, quien ha respaldado la petición de dimisión de la ministra de Sanidad realizada por distintos colectivos profesionales. "La ministra pretende confrontar e imponer en lugar de escuchar para dar solución a este problema que nos afecta a todos", ha añadido.

La dirigente del PP de Granada ha advertido además de que "los problemas de la sanidad pública en España están en la falta de planificación del Gobierno, que está provocando una enorme presión asistencial y falta de profesionales". Lourdes Ramírez ha asegurado que "no se puede reformar el Estatuto Marco sin consenso, sin memoria económica y sin contar con los médicos".

Asimismo, ha destacado "el compromiso del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una sanidad pública fuerte, sostenible y basada en el diálogo con los profesionales". La portavoz ha señalado que Feijóo ya ha mantenido reuniones con representantes médicos y del comité de huelga para escuchar sus demandas y trasladar propuestas concretas para mejorar el sistema sanitario.

Entre esas medidas, Ramírez ha puesto en valor la apuesta por aumentar las plantillas sanitarias, ampliar las plazas MIR, reforzar especialidades deficitarias como Atención Primaria y Pediatría, mejorar la estabilidad laboral y revisar las condiciones de las guardias médicas.

La portavoz del PP ha afirmado que "no podemos seguir pagando el caos sanitario del Gobierno de Sánchez". "Cada día sin acuerdo supone miles de citas, consultas y operaciones retrasadas y un conflicto que se agrava por la soberbia del Gobierno, que debe actuar ya", ha concluido.