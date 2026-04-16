Loyola aborda en sus III Jornadas de Defensa los desafíos de la seguridad europea y la inestabilidad internacional

Ponentes y responsables de la Universidad Loyola que han participado en el campus de Córdoba en las III Jornadas de Defensa. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía ha celebrado las III Jornadas de Defensa, una iniciativa que ha convertido sus aulas en punto de encuentro para el análisis y el debate sobre la actualidad internacional, la seguridad europea y los principales focos de inestabilidad global.

Las jornadas, según ha informado la universidad privada en una nota, han estado organizadas por el profesor investigador Pedro Rivas, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, quien ha detallado que esta tercera edición ha buscado ayudar al alumnado a comprender "qué está pasando en el mundo, especialmente en Europa", en un contexto marcado por la ruptura del orden liberal basado en reglas.

En este sentido, ha señalado que las sesiones han servido para reflexionar sobre cuestiones como los dilemas de la seguridad europea, las variables centroasiáticas relacionadas con Irán o los debates sobre el futuro de la defensa en Europa.

A lo largo de las dos jornadas, la Universidad Loyola ha reunido a ponentes civiles y militares de primer nivel, que han aportado distintas perspectivas sobre los retos actuales de la defensa y la seguridad. En las sesiones ha participado el general retirado y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Francisco José Dacoba, quien ha subrayado la necesidad de abordar la seguridad desde una visión transversal.

Durante su intervención, ha recordado que la seguridad no se limita exclusivamente a la defensa, sino que también abarca ámbitos como la ciberseguridad, la economía, la sanidad o la alimentación. Además, ha destacado la importancia de que profesionales y expertos de diferentes sectores compartan conocimiento y dialoguen en espacios como la universidad.

Entre los participantes también ha estado el general de división y jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, Alberto García Romera, quien ha valorado la celebración de estas terceras jornadas y ha defendido la necesidad de seguir fortaleciendo una cultura de defensa en la sociedad. En su intervención, ha insistido en que la universidad constituye un espacio clave para abordar estos asuntos, especialmente en un escenario internacional complejo y cambiante.

También ha intervenido el coronel y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) José Ignacio Castro, cuya ponencia se ha centrado sobre 'Irán y las variables centroasiáticas' y ha subrayado la importancia de formar a los estudiantes en seguridad y defensa ante un mundo "frágil, ansioso, no lineal y completamente imprevisto", mientras que el coronel y analista del IEEE Juan Carlos Castilla ha ofrecido una ponencia relativa a 'Los dilemas de la seguridad europea'. Después se ha celebrado una mesa redonda con los ponentes que ha estado moderada por el general retirado y profesor de la Universidad Loyola, José Rivas.

El programa se ha desarrollado en dos sesiones consecutivas. La primera ha tenido lugar el 15 de abril en el campus de Sevilla, con intervenciones centradas en las relaciones transatlánticas, el futuro de la OTAN y los conflictos de Oriente Próximo. La segunda se ha celebrado este jueves en el campus de Córdoba, donde se han analizado cuestiones como Irán y las variables centroasiáticas, así como los dilemas de la seguridad europea.

Con esta tercera edición, la Universidad Loyola Andalucía ha consolidado estas jornadas como un espacio de reflexión académica y social sobre defensa y seguridad internacional, favoreciendo el diálogo entre universidad, sociedad civil y Fuerzas Armadas en torno a algunos de los principales desafíos geopolíticos del presente.