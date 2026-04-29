Macrosad entrega en Jaén sus galardones a la promoción de las relaciones entre distintas generaciones

Foto de familila con galardonados y autoridades - MACROSAD

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada ha celebrado la cuarta edición de los galardones embajador/a intergeneracional, unos premios que reconocen el compromiso de entidades públicas y privadas, asociaciones y personas físicas que resaltan por su defensa y promoción de las relaciones entre distintas generaciones.

El certamen, que desde su primera edición ha tenido un carácter itinerante --ha recorrido ya Granada, Madrid y Sevilla--, ha recalado este año en Jaén, coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones.

En el marco de esta efeméride, el jurado ha valorado la originalidad, la ejemplaridad y el impacto de las propuestas. En la categoría de Administración pública se ha distinguido al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, por su apuesta por incorporar la solidaridad intergeneracional como eje transversal en sus políticas públicas.

También se ha reconocido en el apartado Asociación/fundación a la Asociación Ciudad Feliz, por su singularidad como proyecto de dinamización comunitaria y arte social que está implicando a personas de todas las generaciones.

Como persona física, el galardón ha ido para Yolanda Vilorio Gómez, educadora social y gerontóloga, por su larga trayectoria profesional de demostrada pasión por la intergeneracionalidad.

Por último, como embajadora internacional, se ha distinguido a Lorraine George, responsable de aprendizaje y desarrollo en Generations Working Together, por su "singular y valiosa experiencia" dedicada al trabajo intergeneracional.

En esta edición, las categorías de persona pública y entidad privada han sido declaradas desiertas. Una vez analizadas las candidaturas presentadas, el jurado concluyó que ninguna alcanzaba los estándares de calidad, impacto y compromiso intergeneracional demostrable que definen la esencia de estos reconocimientos.

Con el director de la Cátedra, Mariano Sánchez, como maestro de ceremonias, el evento se ha desarrollado en el Centro Cultural Baños Árabes a través de un diálogo abierto; un espacio donde las personas galardonadas han compartido su experiencia, tanto personal como colectiva, en la promoción de vínculos intergeneracionales.

En este intercambio, han desgranado las claves de su labor diaria y han brindando orientaciones y consejos. De este modo, la ceremonia ha prescindido del formato convencional de entrega de premios con el objetivo de ser "una enriquecedora sesión de aprendizaje conjunto".

El acto ha reunido a representantes del tejido empresarial, asociativo y social y ha contado también con el respaldo institucional de representantes del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Jaén, así como del Ayuntamiento de Jaén y de otros consistorios de la provincia.

Así, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha subrayado el valor de iniciativas como las impulsadas de Macrosad. También la delegada en funciones del Gobierno de la Junta en Jaén, Ana Mata, ha puesto de relieve "el capital humano que conforma Macrosad", así como "el impulso a la convivencia entre generaciones" de los premiados.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales de Jaén, Ángeles Díaz, ha apuntado que "siempre es una satisfacción participar de iniciativas innovadoras" sobre un tema que les "ocupa y preocupa" a la hora de "atender a nuestras personas mayores adecuadamente".

Desde el Gobierno de España, el subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, ha incidido en que iniciativas como las de Macrosad "contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios y a poner en valor el conocimiento compartido entre jóvenes y personas mayores". En su intervención, ha animado a seguir desarrollando programas innovadores que "refuercen la cooperación entre generaciones y consoliden una sociedad más justa y cohesionada".