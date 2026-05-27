La magistrada María José Rivas Velasco, primera mujer en presidir la Audiencia Provincial de Granada

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este miércoles a María José Rivas Velasco como presidenta de la Audiencia Provincial de Granada.
Se trata de la primera mujer que preside este órgano en la provincia de Granada y la cuarta en conseguir el cargo en el conjunto de la comunidad, después de ya haya habido mujeres al frente de las Audiencias Provinciales de Jaén, Almería y Málaga, está última aún en activo, según han detallado a Europa Press fuentes del TSJA.
Cuatro magistrados aspiraban a presidir la Audiencia Provincial ante el vencimiento del mandato de que hasta ahora era el presidente, José Luis López Fuentes, que accedió al cargo por primera vez en 2015 y no optaba a la reelección.
Entre los aspirantes estaba Francisco Ontiveros Rodríguez, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Otro de ellos era Mario Vicente Alonso, magistrado de la Sección Primera de Granada. En la terna figura también el magistrado y presidente de la Sección Primera de Almería, Juan Antonio Lozano, que a su vez también optaba a presidir la Audiencia Provincial de Almería.