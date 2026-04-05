Magtel participa en el proyecto Atlas para impulsar redes eléctricas más flexibles y resilientes. - MAGTEL

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel está participando en el desarrollo del proyecto 'Atlas: Control Avanzado para la Integración a Gran Escala de Microrredes Power-toX en Sistemas Eléctricos de Potencia', para "impulsar redes eléctricas más flexibles y resilientes".

En concreto y según ha difundido Magtel en su web, consultada por Europa Press, la Universidad de Córdoba (UCO) pilota esta iniciativa, que, con la implicación de Magtel, está "orientada a transformar la gestión de las redes eléctricas de distribución mediante el desarrollo de un sistema de control computacional avanzado".

En este proyecto, que persigue "aumentar la flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico en un contexto de creciente penetración de energías renovables", Magtel, a través de su División de I+D+i, participa como entidad colaboradora junto a instituciones internacionales como la Universidad de Manchester (Reino Unido), la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y el Centro Nacional del Hidrógeno.

La iniciativa, financiada a través de la Convocatoria de Generación de Conocimiento 2024 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se extenderá hasta septiembre de 2028 y busca "el diseño de un método de control más sencillo y eficiente, capaz de coordinar simultáneamente numerosas microrredes y anticiparse a múltiples escenarios de operación".

Esta capacidad, según han destacado desde Magtel, "resulta esencial para afrontar los retos derivados de la creciente demanda energética, la incertidumbre en la generación renovable y la necesidad de garantizar estabilidad en los Sistemas Eléctricos de Potencia.

Además de mejorar el control de la red, Atlas incorpora "una línea estratégica dedicada a optimizar microrredes en las que conviven dos modelos energéticos, el mercado eléctrico convencional y el emergente mercado del hidrógeno".

Esta integración "permitirá el desarrollo de soluciones que favorezcan la coexistencia de ambos sistemas, impulsando el hidrógeno como vector energético clave en la transición hacia redes más limpias, flexibles y sostenibles".

En este contexto, Magtel participa desde una perspectiva técnico-científica, aportando su experiencia y conocimiento para el análisis y seguimiento de los avances desarrollados por las instituciones académicas implicadas en el proyecto. Su contribución se orienta a "favorecer la transferencia de conocimiento y a apoyar la exploración de nuevas metodologías de control aplicables al futuro de las redes de distribución".