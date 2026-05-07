Maíllo sobre Aldama: "Me parece un escándalo que se vaya a ir de rositas y se quede con todo el patrimonio"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en una declaración ante los medios. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado la "impunidad" de la corrupción en España poniendo de ejemplo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

"Me parece un escándalo que se vaya a ir de rositas y, lo que es peor, que se vaya a quedar con todo el patrimonio. Que el corruptor se vaya de rositas es un mensaje corrosivo para la lucha contra la corrupción y para la democracia española", ha afirmado Maíllo en una entrevista este jueves en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero recogida por Europa Press.

Preguntado por el periodista sobre la colaboración con la justicia de Aldama, el PP ha pedido que se rebaje la pena a los cinco años, el candidato de la coalición ha señalado que "en los códigos morales de estos personajes está salvarse". "Si te caen siete años y te quedas con tu patrimonio y tus hijos y tu familia van a seguir disfrutándolo, pues ahí se hace negocio", ha aseverado.

En esta línea, Maíllo ha puesto el foco en los corruptores en referencia a su propuesta de ley contra la corrupción para Andalucía. "A los corruptos y a los corruptores hay que quitarles todo el patrimonio, hasta los cero euros. Y así van a aprender", ha afirmado.

"Aquí nadie pierde patrimonio y a mí me parece que nos tenemos que centrar también en la pérdida de patrimonio para que los corruptos no solo se lo piensen, que sepan que hay una ruina directa a él y a sus familias", ha subrayado.

Repreguntado por la modificación impulsada por el Gobierno central, del que forma parte Sumar, del delito de malversación. Maíllo ha defendido que "no está entrando en contradicción".

"El fiscal ha hecho, desde mi punto de vista, una interpretación exagerada dentro de las posibilidades de discrecionalidad. Apruebo que la colaboración de la justicia debe ser compensada, pero estoy hablando de un caso de corrupción que no atajamos, sino atacamos también a los corruptores y sobre todo si atacamos el patrimonio", ha apuntillado.

Sobre el papel del PSOE en el caso, Maíllo ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido "no han asumido responsabilidades políticas". "Tendrá que explicar algún día por qué eligió como compañero de dirección a alguien como Ábalos", ha reseñado.

Junto con su propuesta para la "pérdida de patrimonio de corruptos y corruptores", Maíllo ha pedido mayores mecanismos de control y de evaluación en las administraciones.

"El troceamiento de contratos, como el que ha habido en el Servicio Andaluz de Salud en Andalucía, es base también de prácticas corruptas con empresas que tienen connivencia con el gobierno y por tanto no tienen que pasar por ningún tipo de filtro previo ni de información de la intervención", ha señalado.