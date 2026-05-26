Maíllo apunta a que las elecciones generales "serán en 2027, pero antes de las municipales"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, interviene en el acto de cierre de campaña celebrado en Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que, a su juicio, las próximas elecciones generales se celebraran en 2027, "pero antes de las elecciones municipales de mayo".

Así lo ha apuntado en una entrevista en el programa de 7 Televisión 'Acento Andaluz' en la que ha defendido la necesidad de "un frente amplio de izquierda" y ha destacado el papel de Sumar dentro del Gobierno central.

"Hemos sacado mejoras salariales, mejoras de derechos, nos estamos quedando todavía deficitarios en vivienda, vamos a luchar y pelear por la vivienda de aquí a lo que acabe la legislatura y después nos premiarán o no", ha señalado.

Sobre la posible candidatura del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al frente de una coalición de partidos de izquierda, Maíllo ha pedido "papeles", aunque ha agradecido "el gesto" para poder llegar a la unidad en dicho espacio político.

"Yo lo que quiero es que haya un proyecto de país, que sea un proyecto estatal", ha reafirmado Maíllo, en esta línea ha asegurado que la coalición Por Andalucía "ha ayudado" a un posible proyecto de unidad a nivel nacional.

Asimismo, ha lamentado que otras formaciones políticas de izquierdas apuesten por presentarse en solitario a las siguientes elecciones generales. "A mí me parece de una irresponsabilidad histórica que nosotros fuéramos troceados por toda España y contribuyéramos a que fuera un paseo de alfombra roja el gobierno del Partido Popular y de Vox", ha afirmado.

Un "frente común" que ha defendido en contraposición del "debilitamiento" que a su juicio sufre el PSOE tras la imputación del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. "Tiene que haber una izquierda que le dé seguridad y certidumbre a las clases trabajadoras y progresistas", ha señalado.

Sobre la imputación de Zapatero, Maíllo se ha mostrado "consternado" y ha abogado por regular la actividad de los expresidentes del ejecutivo central. "Que necesidad tiene de meterse en esos fregados con gente tan desaconsejable", ha espetado al mismo tiempo que ha pedido esperar a la declaración ante el juez prevista para el 2 de junio.

Asimismo, el coordinador de IU ha señalado el papel de Estados Unidos en el caso y lo ha calificado como "una venganza" del país norteamericano. "Esto se sabe porque Estados Unidos ha decidido que se sepa", ha afirmado, a la par que ha advertido de una acción similar por parte de Israel.