Maíllo apunta que la manifestación en favor de sanidad pública de este domingo será "el principio del fin de Moreno"

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las elecciones del próximo 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha apuntado que la manifestación prevista para este domingo 12 en favor de la sanidad pública convocada bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad' será "un momento de inflexión y es el principio del fin" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y de un Gobierno autonómico "que ha destrozado la sanidad pública".

Al hilo, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, con anterioridad a su participación en una mesa informativa sobre las propuestas para proteger y reforzar la sanidad pública dentro de la iniciativa 'De tú a tú por Andalucía', ha considerado que la citada movilización "debe ser un golpe en la mesa de sanitarios, de pacientes y de ciudadanos en general" que ven "cómo Moreno ha destrozado nuestra sanidad, que era el orgullo de Andalucía".

"Ante esto hay que decirle a Moreno que los conciertos privados no valen y no mejoran la sanidad pública", ha valorado el coordinador federal de IU, al tiempo que a apuntado tanto al presidente de la Administración autonómica como a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que "no hay conciertos privados para la sanidad pública".

En este sentido, Maíllo ha reivindicado la necesidad de recuperar la sanidad pública "al cien por cien", mientras que ha asegurado que la coalición que encabeza va a desarrollar una red pública andaluza que garantice que todos los ciudadanos andaluces "tengan derecho y acceso a un hospital o a un centro público". "Si para eso hace falta expropiar centros u hospitales privados, se expropiarán moleste a quien moleste", ha añadido.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía ha considerado que el cuidado "de lo común" es lo que define a la autonomía andaluza, y ha concretado que "debemos sentirnos orgullosas porque es lo que nos une". "Tenemos que unir también la recuperación y la dignidad de gente que cuando vaya al médico de cabecera a las 48 horas como máximo tenga ya citas", ha agregado.

"ESPERANZA Y FUTURO"

Por otra parte, el coordinador federal de IU ha explicado que la campaña que está desarrollando Por Andalucía "desde Huelva hasta Almería" reivindica la política como una actividad "profundamente humana" que dé a la ciudadanía "esperanza y futuro".

"Y, por supuesto, no abandonamos ni las redes sociales ni los medios de comunicación, que son muy importantes", ha precisado. No obstante, ha matizado que "hablar con la gente directamente, escucharla, compartir inquietud y anhelos" es muy relevante y protagonizará la campaña de Por Andalucía de cara al 17 de mayo.

"Creo que el contacto humano es algo formidable y que yo quiero protagonizar en esta campaña", ha apostillado, al tiempo de asegurar que "los poderosos quieren deshumanizarla con algoritmos y con bots".

Ante ello, el candidato a la presidencia del Gobierno andaluz ha defendido la importancia de esta "reivindicación de lo común, del contacto humano y de detectar problemas". "Quiero agradecer a los miles de personas voluntarias que se han incorporado por Andalucía para hacer este programa de 'Tú a Tú' por todos los pueblos y ciudades de Andalucía", ha declarado.

