Maíllo critica el "silencio" de Moreno tras el 17M y le urge a "dar la cara" porque "Andalucía no puede esperar"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía en las elecciones del 17M, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de presidir la primera reunión de trabajo con el grupo parlamentario de Por Andalucía en el patio de prensa del Parlamento. A 2 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este martes el "silencio" del presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y le ha apremiado a "dar la cara" porque "Andalucía no puede esperar".

Así lo ha aseverado el dirigente de IU en una atención a medios antes de presidir una primera reunión del grupo parlamentario que va a conformar Por Andalucía en la nueva legislatura, conformado por cinco diputados en función del resultado de las referidas elecciones del 17 de mayo.

Antonio Maíllo ha subrayado que el grupo de Por Andalucía se pone desde ya "las pilas" sin esperar a la "constitución formal" del Parlamento de la XIII legislatura --que se producirá en una sesión convocada para el 11 de junio--, "porque Andalucía no puede esperar", según ha incidido.

En ese punto, ha apelado a Juanma Moreno, a quien instado a "aplicarse el cuento", y al que ha afeado su "parálisis" tras las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A venció, pero se quedó, con 53 escaños, a dos diputados de revalidar la mayoría absoluta con la que pudo gobernar en la anterior legislatura.

Maíllo ha criticado "el silencio, la opacidad, la incapacidad" de Moreno para "dar orientación o seguridad a la sociedad andaluza sobre lo que va a hacer", y ha aseverado que eso "no procede en una persona que está llamada", al ser el líder de "la primera fuerza política, a ofrecer un proyecto de gobierno en Andalucía".

El representante de Por Andalucía se ha preguntado "a qué obedece" ese "silencio" del líder del PP-A, si es "a esperar la dependencia de otras comunidades" autónomas gobernadas por su partido, o a la "finalización de la negociación" que PP y Vox mantienen para formar gobierno en Castilla y León, o de si depende de la "subsidiariedad, de lo que le diga" el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "si va a Waterloo o no" para entrevistarse con el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Andalucía no puede esperar, y el Gobierno (andaluz) y Juanma Moreno tienen que dar la cara", ha insistido en proclamar Antonio Maíllo, que ha defendido que el grupo de Por Andalucía, "en coherencia" con ese posicionamiento, mantendrá este martes su "primera reunión de trabajo, de constitución del mismo", y se pone ya "las pilas".

Maíllo ha avanzado que su grupo va a ser uno de los "principales" del Parlamento en la nueva legislatura y de los que tenga "más actividad y más fuerza en el mismo, independientemente" de que esté formado por cinco diputados, y ha prometido a la "sociedad andaluza" y a sus votantes que "se van a sentir muy orgullosos" de haber "elegido" a los candidatos de Por Andalucía "para representar al pueblo andaluz".