Maíllo critica el "silencio vergonzante" de Moreno ante el "abismo" al que Trump quiere llevar al mundo

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este miércoles, en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles el "silencio vergonzante" del presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ante el "abismo" al que el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, quiere llevar al mundo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo ha acusado a Trump de ser un "criminal de guerra" como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegando a plantear un "ultimátum" sobre "arrasar Irán", que ha "paralizado al mundo, porque hemos estado a punto de entrar en el abismo".

Ha preguntado "dónde está Moreno Bonilla ante estos debates que van contra la paz mundial".

Para Maíllo, el presidente andaluz está en "el silencio, en ponerse de perfil y callado", como la "derecha vergonzante de nuestro país".