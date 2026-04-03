Maíllo ensalza el acuerdo entre IU y Podemos para las elecciones del 17M: "Consolida la única alternativa a Moreno"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. En imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado este viernes el acuerdo entre IU y Podemos para confluir de forma conjunta bajo la candidatura 'Por Andalucía' en las próximas elecciones andaluzas fijadas para el 17 de mayo y ha asegurado que consolida "la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad".

"Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre", ha expresado Maíllo en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

Asimismo, ha incidido en que Por Andalucía progresa en una "construcción unitaria" tras la incorporación de Podemos. Todo ello, en alusión a un mensaje trasladado por este primer conjunto en redes sociales, en el que ha asegurado que esta es la "peor noticia" para el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social", ha indicado la formación.

Al respecto también se ha pronunciado el candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, que ha asegurado que el acuerdo responde a un deseo del "pueblo andaluz" que, asegura, "quería una unidad de izquierda, y hoy es una realidad".

"Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda", ha apostillado el titular.

