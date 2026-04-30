Maíllo "no se pone límites" para "mejorar la vida de la gente": "Vamos a hacer otro julio de 2023"

Acto de inicio de campaña del candidato a la Presidencia de la Junta de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, en la Alameda de Hércules de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha abierto este jueves la campaña electoral para los comicios autonómicos del 17 de mayo con un acto en la Alameda de Hércules de Sevilla.

Durante su intervención, Maíllo se ha mostrado optimista para afrontar la campaña y "ganar" las elecciones. "No nos ponemos límites, tenemos voluntad de gobierno y somos un proyecto alternativo en el que queremos representar a la mayoría de los andaluces frente a los ultra ricos. Somos la izquierda andaluza que lleva defendiendo lo público desde siempre", ha destacado.

En esta línea, el candidato de la coalición ha puesto el foco en la defensa de la sanidad pública, la educación y la dependencia. "El debate no es si hay dinero o no, el debate es donde se pone el dinero, necesitamos un gobierno que dedique ese dinero a fortalecer la red pública", ha subrayado.

De cara a las elecciones, Maíllo ha apelado a la movilización del electorado de izquierda y se ha mostrado optimista con respecto al resultado. "Vamos a dar la sorpresa y vamos a cambiar el guión de quienes nos lo tienen que escribir. Ahora en mayo vamos a hacer otro julio del 23", ha remarcado para cerrar su intervención.

El candidato ha estado acompañado en el acto por la número 2 en la lista de Sevilla y ex parlamentaria, Alejandra Durán y el número 3 de la candidatura provincial y alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez. Asimismo, ha presentado el evento la coordinadora provincial de IU Sevilla, Ana Aranda.

Junto a los miembros de la coalición, el acto ha contado con la participación de Lorena y Raquel, en representación de los trabajadores del servicio a domicilio.

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