Maíllo participa este jueves en el ciclo electoral de Europa Press Andalucía por el 17M presentado por Irene de Miguel

Cartel anunciador del encuentro con el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, el jueves 30 de abril en Sevilla dentro del ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios del 17M - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa este jueves 29 de abril en Sevilla en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

El foro tendrá lugar a partir de las 09.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol y se abrirá con la presentación de Maíllo a cargo de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a pocas horas del inicio oficial de la campaña del 17J.

A continuación tendrá lugar una intervención del propio Antonio Maíllo, que dará paso a un turno de preguntas que formulará el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/-mecB9NKbAU', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

Europa Press Andalucía abrió su ciclo electoral con motivo del 17M el pasado 14 de abril con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, que fue presentado por la número dos del partido al Parlamento andaluz por Sevilla, Cristina Peláez.

Las próximas citas del ciclo electoral de Europa Press Andalucía serán el miércoles 6 de mayo en Sevilla con la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que será presentada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Dos días después, el viernes 8 de mayo, la cita será en Cádiz con el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que será presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España. Han sido además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022, a las que suman ahora los comicios del próximo 17 de mayo.

En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.

