Maíllo se reúne este domingo con la coordinadora andaluza de IU para analizar los resultados del 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, durante el acto público de apertura de la campaña electoral para el 17M. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unidad (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, acudirá este domingo, 31 de mayo, a la reunión de la coordinadora andaluza del partido convocada para analizar los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así lo han confirmado fuentes de IU Andalucía a Europa Press, que también han avanzado que el encuentro servirá para establecer las primeras líneas de trabajo de cara a la próxima legislatura andaluza que comienza el 11 de junio.

Izquierda Unida cuenta con cuatro de los cinco diputados de la coalición Por Andalucía en la cámara andaluza, incluido Maíllo quien confirmó durante la noche electoral que ocupará su escaño en el Parlamento.

"Con estos cinco diputados vamos a seguir luchando por una Andalucía mejor, una izquierda que quiere ser útil a los trabajadores de Andalucía, que no va a dar un día de tregua al Partido Popular ni a sus políticas ni a la posible unión con Vox", destacaba el candidato el pasado 17 de mayo.

En esta línea, Maíllo ha descartado en los últimos días en varias entrevistas en medios de comunicación una abstención que "facilite" la investidura del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox.

"Hemos tenido una posición muy nítida. No hemos hecho ojitos ni tonteado con el PP, y no lo vamos a hacer", afirmaba en una entrevista hace una semana en Canal Sur Radio.

La reunión de la coordinadora andaluza de IU llega unos días después del encuentro del Grupo Coordinador del Movimiento Sumar Andalucía, que cuenta con la parlamentaria electa por Cádiz, Esperanza Gómez, entre sus filas. El partido ha convocado una asamblea el 13 de junio para definir la línea política en la nueva legislatura y preparar las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según un comunicado remitido por la formación, durante la reunión, uno de los coordinadores andaluces, Raúl Cobos, ha admitido "con claridad que estos no son los resultados que esperábamos" y ha subrayado que "hemos conseguido mantener el grupo parlamentario y revalidar la representación de Movimiento Sumar en el Parlamento andaluz, pero esperábamos una mayor representación de la coalición".

Por su parte, fuentes de Podemos han señalado a esta agencia que en los próximos días se irán comunicando futuras reuniones y encuentros de sus organismos tras perder representación parlamentaria dentro de la coalición.

Los morados contaban con la cabeza de lista de Jaén, Loli Montávez, y la número dos por Sevilla, Alejandra Durán, como los nombres con más opciones, aunque finalmente ambas se han quedado fuera del Parlamento. De esta forma, Podemos pierde los tres diputados con los que contaba en la anterior legislatura.

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento durante la anterior legislatura, Inma Nieto, ha defendido la continuidad de la coalición conformada actualmente por siete partidos. "De la misma manera que el trabajo se ha hecho en estos cuatro años sin ningún tipo de problema, ese trabajo tendrá su continuidad en el futuro. Estoy convencida absolutamente de ello", señalaba hace unos días en una atención con los medios.