Maíllo señala a Podemos que sólo debe "decir que se quedan" en la coalición Por Andalucía que tenían en el Parlamento

El candidato a la Presidencia de la Junta de la coalición Por Andalucia y líder federal de IU, Antonio Maillo, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha sostenido este viernes sobre la posibilidad de que Podemos Andalucía acabe integrándose en la alianza electoral que componen en estos momentos IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que "no hay que hacer nada", por lo que ha apuntado "simplemente deben decir que se quedan, que no se van".

A preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia a las puertas del Hospital San Cecilio en el Parque Tecnológico de la Salud en Granada, y ante el hecho de que hasta el viernes próximo, día 3 de abril, hay de plazo para registrar coaliciones electorales, Maíllo ha esgrimido que esa alianza ha existido en el Parlamento de Andalucía recién disuelto para celebrar elecciones el próximo 17 de mayo.

Ha señalado el ejemplo de un grupo parlamentario que ha sido reflejo de la alianza que se rubricó para las elecciones autonómicas de 2022 y donde han estado representados "tres diputados de Podemos, una de Izquierda Unida y una de Movimiento Sumar".

El líder federal de IU ha apelado a no hacer "tampoco un drama" de esa presencia o no de Podemos Andalucía antes de reafirmarse en que ese grupo parlamentario "ahora estamos todos", para inferir entonces que "esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie seguimos adelante".

Maíllo ha reivindicado la idea de tener los deberes hechos por cuanto la coalición Por Andalucía ya tiene un candidato a la Junta, como es su caso, además de candidatos provinciales, así como ha blandido el hecho de haber "elaborado un programa electoral".

El candidato de Por Andalucía ha sostenido que este sábado celebran en Málaga una jornada de movilización de voluntarios, de los que ha afirmado que ya suman 500 y que "están con ganas de trabajar por esto".

"En estas estamos y no le veo a más construcción que lo que hay", ha continuado explicando Maíllo, convencido de que "con no irse, está todo resuelto", por lo que, a su juicio, la lógica dictamina que "no hay que hacer nada para estar".

Ha defendido una hoja de ruta del proyecto que encabeza donde ha sostenido que presumen de "saber que hay soluciones para Andalucía", una situación de la que ha afirmado que le "enorgullece".

"Por eso estamos apasionados por sumar apoyos, por eso estamos en la calle y llevo ocho meses yendo de un sitio para otro por Andalucía porque queremos contacto directo, convencer a la gente, porque cuando hablamos con la gente la convencemos", ha afirmado Maíllo, quien ha sostenido que en Andalucía "hay razones para ese cambio".



