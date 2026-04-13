Maíllo valora que la Junta Electoral "estime" denuncias de Por Andalucía por "visitas técnicas" de consejeros de Moreno

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación tras presentar en Sevilla a los candidatos de la coalición en todas las provincias para las eleccione - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Maíllo, ha valorado este lunes que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) "ha estimado ocho denuncias" de la candidatura que él encabeza en las que ha concluido que "las llamadas 'visitas técnicas'" de consejeros del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "eran en realidad actos electorales encubiertos financiados con recursos públicos".

Así lo ha señalado el candidato de Por Andalucía en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación al hilo de varios acuerdos de la JEA fechados este lunes, 13 de abril, tras los que Maíllo ha advertido de que los episodios denunciados por su coalición de partidos de izquierda que han dado pie a esas resoluciones "no son hechos aislados, sino una forma de actuar que afecta a varias consejerías".

De igual modo, Maíllo ha acusado al Gobierno andaluz del PP-A de "vulnerar la neutralidad institucional y usar medios como Canal Sur como instrumento de propaganda".

Desde Por Andalucía subrayan finalmente que "lo denunciado ya no es una opinión política, sino hechos acreditados", y exigen que "se deje de utilizar el dinero público para beneficio partidista y se respete la democracia".

