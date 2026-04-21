La Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba impulsa los huertos comunitarios y escolares en los municipios de la comarca

Jiménez (dcha.), junto a Lorite (2º dcha.), durante la entrega de especies hortícolas destinadas a los talleres de huertos comunitarios en Fernán Núñez. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR CORDOBESA

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

Los Huertos Municipales de Fernán Núñez (Córdoba) han acogido este martes la visita institucional del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, con motivo de la entrega de especies hortícolas destinadas a los talleres de huertos comunitarios y escolares que se están desarrollando en la comarca, dentro del proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro', una iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y orientada a promover "un sistema alimentario saludable, sostenible y vinculado al territorio".

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, durante la visita, a la que también han asistido el vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez; el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y alumnado del taller de huertos, se ha llevado a cabo la entrega de plantas hortícolas a las personas usuarias, y se ha realizado una visita a las instalaciones municipales, donde se han podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan en estos huertos.

El vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez, ha destacado la importancia de esta colaboración institucional, subrayando que "la implicación de la Diputación de Córdoba resulta fundamental para poder llevar a cabo iniciativas como ésta, que no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también fortalecen el tejido social y económico de nuestros municipios".

Además, Jiménez ha querido agradecer expresamente "la donación de las especies hortícolas, que permitirá desarrollar los talleres en condiciones óptimas y acercar a la ciudadanía a una alimentación más sostenible y consciente, ya que los huertos comunitarios y escolares se están consolidando como espacios de aprendizaje, convivencia y participación ciudadana, donde se transmiten valores vinculados a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la recuperación de tradiciones agrícolas propias de nuestro territorio".

Por su parte, Lorite ha resaltado el trabajo que se realiza desde la Mancomunidad y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el desarrollo rural sostenible, indicando que este tipo de iniciativas contribuyen a fijar población en el territorio, a dinamizar la economía local y a preservar nuestro entorno natural, explicando también que el material vegetal ha sido donado por el Centro Agropecuario Provincial, que colabora así en el desarrollo de esta actividad comarcal centrada en la capacitación práctica en cultivo ecológico, planificación de huertos, compostaje, manejo sostenible de plagas y técnicas de siembra adaptadas a pequeña escala.

El programa 'Acondicionamiento e Impulso de Huertos Comunitarios y Escolares' contempla actuaciones en los 12 municipios de la comarca. Entre ellas se incluye la puesta en marcha de nuevos huertos escolares en Moriles, el acondicionamiento y mejora de espacios en centros educativos de Aguilar de la Frontera y Montilla, el impulso de huertos sociales en Montemayor y La Rambla, la creación de huertos urbanos en San Sebastián de los Ballesteros y Monturque, y el refuerzo de huertos comunitarios ya existentes en Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba y Puente Genil.

Las actividades se desarrollarán a través de sesiones prácticas guiadas por personal técnico especializado, en las que las personas participantes adquirirán conocimientos sobre cultivo ecológico, planificación de cultivos, compostaje, uso eficiente del agua y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Estas acciones están dirigidas, tanto a asociaciones y colectivos, como a personas interesadas a título individual, incluyendo quienes ya cuentan con huertos familiares o privados.