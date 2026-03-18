Un manifiesto leído en el Parlamento denuncia las barreras que aún encuentran las personas con síndrome de Down

Lectura de un manifiesto en el Parlamento de Andalucía por el Día Mundial del Síndrome de Down. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asistido este miércoles al acto conmemorativo del Día Mundial del Síndrome de Down --que se celebra cada 21 de marzo-- en el que se ha leído un Manifiesto que ha denunciado las barreras que aún encuentran las personas con síndrome de Down, recordando que "son ciudadanos de pleno derecho con voz propia".

Según ha informado el Parlamento de Andalucía en una nota, el acto se ha desarrollado en una de las salas de Comisiones de la Cámara y ha contado con la presencia de varios diputados, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, y con representantes de la Federación Down Andalucía, entre ellos su presidente, José Fabián Cámara.

Asimismo, Aguirre ha destacado durante su intervención que la igualdad y la inclusión suponen una "preocupación principal" para el Parlamento. Además, ha indicado que "las asociaciones como la Federación Down Andalucía sois muy importantes y parte activa de la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, donde habéis planteado vuestras principales preocupaciones y vuestras propuestas".

Por otro lado, el presidente de la Cámara se ha referido a una frase del Manifiesto que han leído Saúl y Óscar, dos personas con Down: "lo que nos define de verdad a las personas con Síndrome de Down es lo que hacemos, somos trabajadores que se esfuerzan, estudiantes que aprenden y personas con sueños

Para que la sociedad sea consciente de todo ello, ha dicho Jesús Aguirre, "son necesarios actos como este de visibilización y concienciación y también el gran trabajo que realizáis desde las federaciones". Y, ha afirmado que "los parlamentarios no dejaremos nunca de redoblar nuestro esfuerzo por mejorar todas esas condiciones y por demostrar a todas las familias que contáis con algún familiar down que os tenemos muy presentes".

Por último, durante el acto, se ha presentado la campaña #NoSoyYoEresTú, diseñada por Down España para este 2026, con el objetivo de "interpelar directamente a la sociedad y a sus prejuicios" y un mensaje claro: "la limitación no reside en el síndrome de Down sino en la mirada de quien prejuzga, en el empleador que no da una oportunidad o en el sistema que no ofrece apoyos", han expuesto los representantes de Down Andalucía.