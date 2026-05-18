Mantienen alternativa de transporte para trenes de Media y Larga Distancia a Granada por incendio en una nave industrial

Incendio en una nave de textiles en el Polígono Juncaril. En la imagen se puede apreciar la proximidad a las vías del tren de la fachada del inmueble que sufrió un derrumbe parcial y que obligo a suspender el tráfico ferroviario entre Albolote y Granada. - PROTECCIÓN CIVIL PELIGROS

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio que este pasado domingo se ha declarado en una nave de productos textiles en el Polígono Juncaril en la localidad de Peligros (Granada) y que aún no está extinguido mantiene interrumpido el transporte ferroviario con la capital granadina, por lo que Renfe mantiene un servicio alternativo de transporte.

Así, a través de un comunicado, Renfe señala que desde la tarde de este pasado domingo 17 de mayo se encuentra suspendida la circulación entre Albolote y Granada por el referido incendio en una nave industrial muy próxima a la vía.

Como consecuencia, Renfe mantiene desde ese momento un servicio alternativo de transporte por carretera entre Granada y Almería para garantizar la continuidad del viaje de los trenes de Media Distancia y Alvia afectados.

La compañía ferroviaria asegura que garantizará este plan alternativo de transporte en tanto que permanezca interrumpido el tráfico ferroviario y mantiene informados a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

SIGUEN TRABAJANDO PARA EXTINGUIR EL INCENDIO

Por su parte, fuentes de Bomberos consultadas por Europa Press han confirmado que el incendio no está totalmente extinguido y por tanto varias dotaciones siguen trabajando tareas en la nave "que podría durar días" toda vez que se está sacando gran cantidad de material textil del interior del inmueble.

El incendio comenzó este pasado domingo por la tarde y el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban del mismo toda vez que originó una gran columna de humo visible desde la capital y el área metropolitana y que incluso dificultaba la circulación por la circunvalación de Granada muy próxima también al polígono Juncaril.

La fachada de la nave más próxima a la vía del tren sufrió un derrumbe parcial lo que originó en última instancia la suspensión de la circulación de trenes en el tramo entre Albolote y la capital granadina.

La Diputación de Granada tuvo que auxiliar a los bomberos que actuaban contra las llamas en la nave debido a la insuficiente presión de agua en el polígono. También actuaron en el lugar Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico.