Manuel Gavira firma la Agenda Andaluza por la Caza y refrenda el apoyo de Vox a la caza. - FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones andaluzas, Manuel Gavira, ha firmado este jueves la Agenda Andaluza por la Caza, un documento elaborado por la Federación Andaluza de Caza (FAC) como parte de su campaña #LaCazaTambiénVota para trasladar a todos los partidos políticos las reivindicaciones del sector cinegético andaluz y recabar su apoyo.

Según ha informado la Federación Andaluza de Caza en una nota, con esta firma, que se ha realizado en el marco de un encuentro con la Federación Andaluza de Caza en Priego de Córdoba, el líder de Vox ha refrendado públicamente su apoyo a la caza y el compromiso con los siete puntos de una Agenda Andaluza por la Caza que fija las líneas de trabajo a acometer por el Gobierno de la Junta de Andalucía para "garantizar el futuro de la caza social en el periodo 2026/30 como herramienta fundamental para la conservación del patrimonio natural y para el mantenimiento del mundo rural andaluz".

Entre las reivindicaciones más importantes destacan: trabajar en la protección y recuperación de la Caza Menor; consolidar la socialización de la caza en Andalucía; defender la caza andaluza frente a los ataques y amenazas que ponen en peligro su futuro en cuestiones como las prohibición del plomo o las restricciones a la codorniz; o avanzar en la situación del Silvestrismo para recuperar las capturas.

A estas reivindicaciones se han sumado medidas como la difusión de los valores de la caza, la promoción del papel de la mujer en la caza o poner la ciencia aplicada a la caza en el centro de las decisiones sobre la actividad. "Desde la Federación Andaluza de Caza agradecemos el apoyo constante de Vox, un partido que siempre se ha volcado con la caza social y con el mudo rural andaluz", según ha explicado el presidente del organismo federado andaluz, José María Mancheño.

Por último, ha añadido que "con la firma de Vox cerramos el trabajo realizado con #LaCazaTambiénVota para recabar el compromiso de los partidos políticos y para informar sobre las propuestas de cada partido en materia de la actividad cinegética".