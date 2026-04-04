En marcha la obra para recuperar la muralla del Alcázar de Arjona (Jaén) tras el derrumbe parcial que sufrió hace un año

Trabajos para la recuperación de la parte de la muralla que sufrió el derrumbe. - AYUNTAMIENTO DE ARJONA

ARJONA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La obra para recuperar la muralla del Alcázar de Arjona (Jaén) que sufrió en derrumbe parcial hace un año ya está en marcha e incluye un "micropilotaje" para afianzar el terreno y la posterior reconstrucción de la parte afectada.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde, Juan Latorre, quien ha explicado que es la actuación "definitiva" tras la intervención que en un primer momento se tuvo que realizar para evitar que hubiera más desprendimientos. Se trata de una muralla milenaria desde tiempos íberos y romanos, que ha evolucionado en las etapas árabes y cristianas, cuyos restos fueron musealizados por el Ayuntamiento.

Latorre ha afirmado que es "una zona muy complicada, donde hay una calle y también viviendas con familias habitadas arriba". "Por tanto, la primera parte de esa actuación fue asegurar que no hubiese más movimientos, que a pesar de las borrascas y de la lluvia que hemos tenido, esa parte de la muralla se quedó completamente asegurada para impedir ese movimiento", ha comentado.

Posteriormente, el Ayuntamiento llegó "a un acuerdo de compra" con los propietarios de los garajes afectados abajo por el derrumbe para "adquirirlos, derribarlos y poner ese suelo a disposición para que en este momento las máquinas puedan estar trabajando".

En concreto, se está acometiendo "el micropilotaje necesario para seguir afianzando el terreno" para, a continuación, "empezar con la reconstrucción" de la parte que se cayó. "Una reconstrucción en la que colaboramos dos administraciones, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Arjona", ha destacado.

El Consistorio, según ha precisado Latorre, interviene con esa adquisición de los garajes, a cuyos propietarios ha expresado su agradecimiento, "y la Administración provincial con más de 400.000 euros para la reconstrucción". Y ello sobre la base de un proyecto en el que se ha contado con expertos como el arquitecto Sebastián Rueda, de Mensulae, o el catedrático de la UJA Juan Carlos Castillo.

"Por tanto, hemos ido dando paso durante todo este tiempo para llegar a esta este momento, donde ya están iniciadas las obras definitivas, que nos van a dar una nueva mirada de las murallas de Arjona", ha valorado el alcalde, quien ha considerado que "para el mes de agosto, si el tiempo lo permite, la obra estará prácticamente terminada".