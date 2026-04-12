En marcha las obras para dotar a Cazorla (Jaén) de un servicio de urgencias ambulatorias en el casco urbano

Archivo - Imagen de archivo del exterior del centro de salud de Cazorla y sobre el que se construirá el nuevo centro de salud - JUNTA - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Las obras para dotar a Cazorla (Jaén) de un servicio de urgencias ambulatorias en el casco urbano ya están en marcha. La previsión, salvo imprevistos de última hora, es que el municipio pueda contar en para el verano con dicho servicio en funcionamiento.

El proyecto, según se ha informado desde la Junta de Andalucía a Europa Press, se basa en la reforma y adecuación a servicio de urgencias de Atención Primaria del edificio de Fisioterapia del antiguo centro de salud de Cazorla. De hecho, este nuevo servicio de urgencias ambulatorias se ubicará en el edificio que anteriormente albergaba el área de rehabilitación. El proyecto para adaptar estas instalaciones se ha adjudicado a Serveo Servicios por un importe de 138.415,42 euros (IVA incluido).

Las obras se adjudicaron el pasado 24 de marzo y la duración del contrato es de cuatro meses. Desde la Junta de Andalucía se ha apuntado que la previsión es poder contar con el servicio en marcha este mismo verano.

Para arrancar el proyecto ha sido necesario independizar las instalaciones de suministro de electricidad, agua y saneamiento del futuro edificio de urgencias respecto al antiguo edificio. Además, de cara al futuro centro de salud y a la demolición del viejo edificio, se ha precisado un estudio topográfico para delimitar el perímetro de la parcela, hito necesario para futuras licitaciones.

Mientras tanto, la Atención Primaria se mantiene en el Hospital de Alta Resolución (HARE) de Cazorla donde en abril de 2025 se trasladó tras el cierre del centro de salud en el casco urbano por las deficiencias que presentaba el edificio.

Desde la Junta de Andalucía y ante las protestas de la población por tener la Atención Primaria fuera del casco urbano, se ha puesto en marcha un sistema de recogida puerta a puerta destinado a pacientes con necesidades sanitarias y sociales y que se hace a través de ambulancia.

Fue en enero de este año cuando la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Cazorla suscribieron una declaración institucional de intenciones que contempla la inversión por parte de la Administración andaluza de siete millones para levantar el nuevo centro de salud en la calle Ximénez de Rada, la misma ubicación antes de su trasladado de la Atención Primaria al Hospital.

El proyecto del nuevo centro de salud conlleva la demolición del edificio actual. Igualmente, incluye las actuaciones necesarias para adecuar el terreno y garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad del nuevo edificio, así como la construcción del nuevo inmueble.

Mientras llega el nuevo centro de salud, ya se trabaja en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que había sido trasladado también al HARE Sierra de Cazorla, y que ahora, una vez culminen las obras ya iniciadas, volverá al casco urbano de Cazorla y funcionará de 15,00 a 8,00 horas.