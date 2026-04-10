Las Mareas Blancas llaman a protestar por el "negocio de la sanidad" a 18 días del inicio de la campaña electoral

Archivo - Manifestantes en la Facultad de Medicina de Sevilla durante la convocatoria de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública que debate el Parlamento andaluz. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Mareas Blancas, movimiento en favor de la sanidad pública, hace un llamamiento a participar este domingo 12 en las manifestaciones convocadas en las ocho capitales de provincias andaluzas para frenar "el negocio de la sanidad". Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas quiere "proponer" doce medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz". Sobre la mortalidad, precisamente, la Coordinadora llama la atención sobre este dato: "Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6% la tasa de nortalidad media del Estado".

Las protestas empezarán a las 12,00 de la mañana, excepto en Córdoba, que arrancará de la Delegación de Salud a las 11,00. En Sevilla, saldrá desde San Bernardo; en Huelva, desde la Rotonda de bomberos; en Cádiz, de la Plaza Asdrubal; en Málaga, desde la Plaza de la Marina; en Jaén, desde la Plaza de las batallas; en Granada, desde los Jardines del Triunfo; y en Almería, desde el Anfiteatro de la Rambla. La convocatoria de Mareas Blancas cuenta con el respaldo de los partidos de izquierda PSOE de Andalucía, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La primera medida que reclaman las Mareas es la recuperación de la inversión sanitaria mediante un plan plurianual con el que liquidar la llamada "deuda histórica sanitaria, estimada en 20.000 millones tras los recortes acumulados entre 2010 y 2024". Se plantea la creación de consejos de salud "participativos" para que garanticen "la transparencia y el control democrático del sistema" a fin de que se cuide la calidad y el reparto "equitativo" de los recursos.

En tercer lugar, exigen que los cargos directivos e intermedios del sistema tengan "experiencia y formación acreditada en gestión"; la "incompatibilidad con empresas sanitarias privadas"; medidas "efectivas" contra las "puertas giratorias" y "un aumento de la estabilidad de las plantilla", con cobertura "inmediata de plazas vacantes" y equiparación "progresiva" de salarios con la media nacional, entre otras cuestiones.

Las Mareas demandan que se destine al menos el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria mediante un plan de cinco años que permita, entre otras cosas, aumentar plantillas, reducir burocracia, garantizar consultas de al menos diez minutos por paciente y atender las citas clínicas en un méximo de 48 horas y el resto, en menos de una semana. La lista de reclamaciones continúa con un plan de recuperación de la capacidad hospitalaria pública con el desarrollo de un plan a cinco años con el que "revertir progresivamente la externalización al sector privado".

Se plantea un plan extraordinario de reducción de listas de espera a dos años que incluya turnos de tarde en hospitales con personal adicional y otras medidas organizativas que "permitan normalizar los tiempos de atención para consulta de especialistas, cirugía y pruebas complementarias". Igualmente, exponen la necesidad de un plan específico para la salud mental; el refuerzo de la salud pública y la prevención; el control del gasto y compras eficientes; un plan de infraestructuras sanitarias públicas y "transparencia, evaluación y digitalización del sistema".

"Con este programa --concluye la Coordinadora-- se puede conseguir que el sistema sanitario público andaluz preste el soporte necesario para que los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida que permita la ciencia y libre de discapacidad, y no como ahora, que el desmantelamiento actual del sistema está causando niveles precoces de discapacidad y un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable".