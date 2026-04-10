Montero exige explicaciones a un Moreno "ausente" ante denuncia de demora en mamografías del Hospital de Valme

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este viernes en Cádiz en declaraciones a los medios de comunicación. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que ofrezca explicaciones sobre una posible demora en las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama del Hospital de Valme en Sevilla.

Montero ha calificado a Moreno de "ausente" por cuanto ha sostenido que "nunca está para dar explicaciones" ante situaciones como la crisis sanitaria asociada a las mamografías no concluyentes de este programa de cribado, que el Gobierno andaluz concentró cuando saltó el caso en octubre de 2025 al también hospital sevillano Virgen del Rocío.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, antes de reunirse con el Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio y en una jornada en la que presidirá el Comité Director de su partido para ratificar la composición de las listas al Parlamento de Andalucía, ha sostenido en su crítica a la gestión sanitaria del Gobierno andaluz que en los temas que son "competencia de la Junta, como siempre, balones fuera y nunca da explicaciones de nada".

La líder de los socialistas andaluces ha esgrimido que han sido los propios "trabajadores del Valme" quienes han denunciado esa demora entre la realización de las propias mamografías "hasta que posteriormente un radiólogo las informa".

"Esto es algo que se tiene que esclarecer", ha reclamado Montero, quien ha argumentado en este sentido haber dicho "en su día que el problema, la negligencia del cáncer de mamá, era la punta del iceberg del colapso del sistema sanitario", antes de volver sobre la figura de Moreno y el Gobierno andaluz para considerar que "nunca está" para mostrar a los andaluces "cómo ejerce su propia competencia".

Este mismo viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado "tajantemente" esos retrasos de seis meses en el programa de detección del cáncer de mama en el Hospital de Valme y ha cifrado en nueve profesionales más --cinco radiólogos y cuatro administrativos-- los refuerzos en cribado en este hospital sevillano.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla capital, Antonio Sanz ha pedido "responsabilidad" para "no alarmar" a la ciudadanía "por otros intereses" que no son sanitarios.

"Se da credibilidad a cualquier cosa", ha lamentado el consejero en alusión a la denuncia de Comisiones Obreras sobre esos retrasos en el hospital.

El consejero ha recordado que la Junta de Andalucía lo que ha hecho, según sus palabras, es "potenciar el sistema de cribados" con una inversión de 110 millones de euros tras detectarse el fallo en el del cáncer de mama, con 2.317 mujeres afectadas, algunas de las cuales --sin cifras oficiales aún-- han desarrollado un tumor maligno.