Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas, protagonistas el 26 de junio en el F'Estival Lucena 2026. - AYUNTAMIENTO DE LUCENA

LUCENA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas serán las protagonistas del F'Estival Lucena 2026 con un concierto que se celebrará el próximo día 26 de junio, a partir de las 22,00 horas, en el espacio exterior del Auditorio Municipal, un enclave que desde el Ayuntamiento de Lucena se continúa potenciando, como en las dos ediciones anteriores, por su atractivo y por las condiciones que ofrece para disfrutar de eventos al aire libre durante los meses de primavera y verano.

Según informa el Ayuntamiento lucentino en su web, consultada por Europa Press, Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas se suman a la cantante y compositora malagueña Vanesa Martín, quien actuará también en el F'estival Lucena el día 12 de junio, a las 22,00 horas en la Plaza de Toros, como parte de su gira 'Casa Mía', nombre de su noveno álbum.

El 26 de junio estarán sobre el escenario Marta Sánchez, una de las grandes voces del pop español que cumple 40 años sobre los escenarios; Chenoa, referente del panorama musical también con una amplia y exitosa carrera artística; y Las Migas, que volverán a Lucena con su flamenco fusión tras su paso por el Guitar Fest, donde actuaron apenas una semana antes de ser reconocidas con un Grammy Latino que impulsó su proyección internacional.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente en la Delegación de Cultura (Biblioteca Pública Municipal), y de forma online a través de Inala Producciones y la web 'culturalucena.es'.

El F'Estival Lucena está organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento lucentino dentro de su ciclo veraniego de conciertos y espectáculos de gran formato, que se viene celebrando con éxito desde el pasado año 2024.

De este modo, el F'Estival Lucena continúa sumando más propuestas a una edición que también cuenta con el espectáculo de comedia de Aguilera y Mení (30 de julio, Plaza de Toros) y el festival de Carnavaluc (10 de julio, exterior del Auditorio Municipal), entre otros.