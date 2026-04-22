Más de 200 especialistas se dan citan en la Universidad de Córdoba en el Congreso de Innovación Docente y Educativa

Autoridades durante la inauguración del congreso en la UCO. - UCO

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 especialistas de todo el mundo se dan citan desde este miércoles en la Universidad de Córdoba (UCO) en el I Congreso Internacional de Innovación Docente y Educativa, que abordará durante los próximos tres días "el uso de la inteligencia artificial (IA), la mejora de la formación y la transferencia de la innovación en el ámbito educativo, con el objetivo de responder de forma más eficaz a las necesidades actuales del alumnado".

Ello se hace necesario, según ha informado la UCO en una nota de prensa, porque "la innovación se ha consolidado como un pilar fundamental para afrontar los retos del contexto universitario actual, marcado por la aceleración tecnológica, la masificación de las aulas, las demandas cambiantes del mercado laboral y la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad".

Por ello, la innovación docente y educativa "ya no puede entenderse únicamente como la incorporación de nuevas tecnologías, sino como una estrategia integral que debe englobar la formación docente, la estructura institucional, la evaluación y la ética en la toma de decisiones".

Bajo esta premisa ha arrancado este miércoles en la UCO el citado Congreso Internacional e Interuniversitario de Innovación Docente y Educativa, un evento que sitúa Córdoba como "referente en las nuevas formas de enseñanza y mejora educativa, desde la convicción de que la educación va más allá de la mera transmisión de conocimientos".

Un total de 235 inscritos de diferentes puntos del planeta, medio centenar de ellos de forma 'on line', participan en este foro, en el que se abordarán distintas temáticas, como el uso de la IA en la docencia y en los procesos de innovación educativa, los modelos institucionales para la mejora de la formación y la innovación docente, y la transferencia dentro del sector.

El encuentro ha sido inaugurado por el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé; el vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente de la UCO, Jesús Dorado; la vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado de la Universidad de Granada, Ana María Rivas, y el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez.

Durante la inauguración, el rector de la UCO ha subrayado la necesidad de que todas las instituciones continúen impulsando la innovación docente. Por ello, y con el objetivo de "responder de forma más eficaz a las necesidades actuales del alumnado", ha destacado la importancia de "reforzar los incentivos y las convocatorias destinadas a promover nuevas iniciativas dentro de este ámbito".

En esta misma línea se ha pronunciado el vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente la institución académica, que también ha querido destacar "el interés que ha suscitado" el congreso en la comunidad académica, la trayectoria de los participantes y la calidad de un programa, "que ofrece una visión amplia y completa" sobre los retos que debe enfrentar la innovación", la cual "sólo cobra sentido cuando mejora la atención educativa y fortalece el servicio público".

En concreto, durante las jornadas, organizadas por el Servicio de Formación e Innovación de la Universidad de Córdoba, con la colaboración de la Universidad de Granada, se presentarán un total de 79 comunicaciones, así como cinco proyectos vinculados con centros educativos no universitarios.

Entre los principales ejes de debate del congreso destaca "el papel cada vez más determinante de la IA en la transformación de la educación superior, cuya implementación exige un análisis crítico y plantea nuevas actividades formativas encaminadas a la movilización de competencias".

Junto al impacto de la tecnología, el encuentro también pone el foco en la adopción de metodologías activas que sitúan al estudiante en el centro del proceso educativo. Algunas de estas estrategias son el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo, la gamificación o el aula invertida, que buscan "fomentar la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas en contextos reales".