Más de 2.000 personas mayores comparten sus historias de vida en el V Premio Salud Activa

Imagen de los galardonados en el V Premio Salud Activa - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

SegurCaixa Adeslas ha celebrado este martes la ceremonia de entrega de la quinta edición del Premio Salud Activa, una iniciativa que reconoce y da visibilidad a las personas mayores de 60 años que apuestan por cuidarse, mantenerse activas y compartir "experiencias inspiradoras" relacionadas con la salud y el bienestar. Estos premios cuentan con la colaboración con CaixaBank y la Fundación Edad&Vida.

Tal y como ha subrayado la entidad en una nota de prensa, en esta edición participaron más de 2.000 personas con propuestas en formato escrito o vídeo, compitiendo en categorías como 'Estilo saludable', 'Desafío personal o deportivo', 'Impacto social en salud' e 'Historia de superación'.

Así, este planteamiento refleja la "variedad de experiencias de quienes, sin importar la edad, llevan una vida activa y saludable, demostrando capacidad para superar desafíos, compromiso social y una actitud positiva frente al envejecimiento".

Todas las propuestas que participan en los premios se encuentran accesibles en la web, y las 16 historias finalistas se recogen en un libro en formato digital con el que se quiere "inspirar a otros mayores a llevar una vida activa".

Con esta iniciativa, SegurCaixa Adeslas "refuerza su compromiso con la promoción del envejecimiento activo y saludable, alineado con las recomendaciones de los organismos internacionales. Con una visión integral que prima la longevidad y la calidad de vida del colectivo senior, la aseguradora impulsa un modelo de acompañamiento que va más allá de la asistencia sanitaria, para incluir el fomento de hábitos de vida saludables, la participación social y el bienestar emocional de sus clientes".

En esta línea, los ganadores de esta edición han sido, en la categoría de Estilo Saludable, Miquel Pastor de Colónia Sant Pere (Mallorca), por defender el autocuidado como un "proceso integral que combina actividad física, alimentación natural y bienestar emocional". Su rutina diaria --que incluye yoga, escritura y trabajo en la tierra-- "refleja una filosofía de vida basada en la conexión entre cuerpo y mente y en el equilibrio con el entorno".

En Desafío personal o deportivo, el galardonado ha sido Ángel Pardo (Barcelona). Tras superar una etapa de depresión al jubilarse, encontró un nuevo propósito en el voluntariado hospitalario y en el deporte, impulsando incluso un club de walking football. Destaca el "valor de la actividad física y, sobre todo, de compartir experiencias como motor de salud, inclusión y bienestar", tal y como ha subrayado el comunicado.

En impacto social, la entidad ha señalado que Francisco Díaz cumplió un sueño pendiente al aprender acordeón tras su jubilación, después de 35 años como policía municipal en Arjonilla (Jaén). Así demostró que "nunca es tarde para desarrollar nuevas capacidades. La música se ha convertido en una herramienta clave para su bienestar emocional, manteniéndose activo, motivado y con ilusión diaria".

Finalmente, en la categoría de Historia de Superación, Juan Antonio Cruzado ha sido destacado por transformar una experiencia personal -- la enfermedad de su madre -- en un compromiso vital con el cuidado de las personas mayores, al crear una fundación y promoviendo un modelo de envejecimiento activo. Su trayectoria "pone el foco en el propósito, la dignidad y el valor social de las personas mayores".