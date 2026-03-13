Más de 2.800 escolares de Córdoba participan en jornadas educativas de Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Andaluza

Escolares de 24 centros educativos de Córdoba participan en las jornadas educativas coorganizadas junto a la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba con motivo del III Campeonato Nacional del Asno de Pura Raza Andaluza. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.800 escolares de 24 centros educativos de Córdoba participan entre este viernes y el sábado en las jornadas educativas coorganizadas junto a la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba con motivo del III Campeonato Nacional del Asno de Pura Raza Andaluza, una iniciativa promovida por la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza , junto a la Diputación y con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Consistorio, durante las visitas, los alumnos tienen la oportunidad de conocer de cerca el asno andaluz, descubrir su historia y su importancia en el desarrollo rural, así como aprender sobre los aparejos tradicionales vinculados a este animal. Además, pueden acercarse y tener contacto con los ejemplares participantes, en una experiencia que resulta de las más atractivas para los escolares.

Las jornadas también tienen un carácter inclusivo, dado que participan aulas específicas de los colegios de la ciudad, permitiendo que niños y niñas con distintas necesidades educativas puedan disfrutar de esta experiencia.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha afirmado que están "muy orgullosos de colaborar con este evento y, por eso, hemos animado a todos los centros educativos a participar, porque tenemos claro que la educación también consiste en acercar a nuestros niños y niñas a su entorno, su historia y su patrimonio".

Ruiz ha añadido que están "muy satisfechos de que esta actividad, con carácter inclusivo, permita que todos los escolares puedan disfrutar y aprender en unas jornadas están siendo un verdadero éxito y están poniendo en valor un animal tan ligado a nuestra historia y raíces".