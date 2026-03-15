Más de 30.000 médicos andaluces llamados a una segunda semana de huelga desde el lunes por Estatuto Marco del Gobierno

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. A 18 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, afronta desde este lunes 16 al 20 de marzo la segunda semana laboral completa de huelga de los facultativos y residentes contra el Estatuto Marco del Gobierno de España. Están convocados a esta huelga más de 30.000 efectivos. El miércoles 18 habrá en Sevilla una manifestación que partirá desde San Telmo.

La primera semana completa de huelga, entre el 16 y el 20 de febrero, se saldó en Andalucía con casi 300.000 actos asistenciales suspendidos en Andalucía y un impacto económico de 39,4 millones de euros. La huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero provocó la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

El SAS ya aprobó para la primera huelga unos servicios mínimos que serán de aplicación durante las semanas de cada mes en las que están anunciados paros. Estos terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Así, en el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria". Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), uno de los convocantes de la huelga, ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios a "secundar de forma masiva" la protesta y a participar en la manifestación que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de marzo. Los motivos de este paro siguen siendo, en el plano estatal, la reclamación de un estatuto nédico y facultativo propio; una mesa de negociación específica para la profesión médica; una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la "infrarretribución" de las guardias.

"Desde el SMA subrayamos igualmente que la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto. Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz", recoge la central sindical en una nota de prensa.

El SMA "lamenta profundamente el perjuicio" que la huelga pueda ocasionar a pacientes y usuarios, pero ha recordado que "los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública".