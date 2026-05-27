Más de 41.000 personas participaron en 2025 en la provincia de Jaén en acciones de concienciación sobre seguridad vial

Reunión de la Subcomisión de Educación Vial de Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Subcomisión de Educación Vial de Jaén desarrolló durante 2025 "una intensa labor de concienciación y formación en materia de conductas viales seguras" que alcanzó a 41.406 usuarios a través de 1.146 intervenciones directas e indirectas en toda la provincia.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, quien ha recordado que la última reunión de la Subcomisión tuvo lugar a finales de 2024, en la que se establecieron las principales directrices de actuación para el siguiente ejercicio.

Posteriormente, los diferentes grupos de trabajo "trasladaron dichas líneas estratégicas y compartieron las actividades impulsadas por las distintas entidades y profesionales integrados en esta sala de coordinación", según ha informado este miércoles en una nota.

"Entre los datos más destacados del balance anual, sobresale el importante papel desempeñado por los parques infantiles de tráfico distribuidos por la provincia, que han permitido llegar aproximadamente al 40 por cieno de la población participante en las actividades desarrolladas", ha afirmado.

Igualmente, se ha puesto especialmente en valor la colaboración de las asociaciones de víctimas de siniestros viales, "cuyos testimonios han servido para sensibilizar y concienciar a cerca del 15 por ciento de los usuarios alcanzados".

En este sentido, el subdelegado ha resaltado "la enorme generosidad" de las asociaciones y colectivos que forman parte de esta subcomisión. "Son capaces de transformar el dolor de sus experiencias personales en una herramienta educativa de gran impacto social, logrando implicar no solo a conductores, sino también a familias enteras en la prevención de la siniestralidad vial", ha comentado.

Las actuaciones desarrolladas han permitido trabajar con un amplio rango de edades de la población, especialmente en el ámbito de la formación reglada, abordando cuestiones fundamentales relacionadas con la movilidad segura y responsable.

Fernández ha explicado que, entre las principales temáticas tratadas, figuran el uso correcto de los sistemas de retención infantil (SRI), las nuevas formas de movilidad urbana como la bicicleta y los vehículos de movilidad personal (VMP), así como la prevención del consumo de alcohol y drogas y la lucha contra las distracciones al volante, factores que continúan estando presentes en más de la mitad de los siniestros viales.

Por otro lado, la subcomisión ha mantenido una línea específica de trabajo orientada a las personas mayores con el objetivo de fomentar la reflexión sobre el momento adecuado para dejar de conducir, "siempre desde una perspectiva respetuosa, consciente y orientada al bienestar personal y colectivo".

Para el desarrollo de todas estas acciones se han empleado numerosos recursos pedagógicos y programas educativos, entre los que sobresalen iniciativas como Stars, Escape Room, Thirty, Safety Tunes o Telarañas Mágicas, impulsadas por la Dirección General de Tráfico, además de otros talleres, debates, cuentos, reuniones y dinámicas promovidas por diferentes entidades colaboradoras.

Con este trabajo conjunto, la Subcomisión de Educación Vial reafirma su compromiso con la reducción de la siniestralidad viaria y la promoción de una cultura de movilidad más segura, responsable y comprometida con la vida.