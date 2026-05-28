Más de 4.700 estudiantes se matriculan en Córdoba en la PAU 2026

Archivo - Alumnos realizan un examen en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.703 estudiantes cordobeses se han matriculado para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se realizarán los próximos días 2, 3 y 4 de junio. De ellos, 2.785 son mujeres, lo que supone un 59,22% del total.

Según ha detallado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, del global, 4.146 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.837 de ellas dentro de la fase de acceso y 309 de la fase de admisión). Por último, 557 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.

Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 20 sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, siete corresponden a Córdoba capital: tres en el Aulario Averroes del Campus Rabanales, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur) y la Facultad de Ciencias del Trabajo.

El resto se distribuyen por la provincia en las localidades de Baena, Belmez, Cabra, Fernán Núñez, Lucena. Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute.

El Vicerrectorado de Estudiantes Y Cultura de la Universidad de Córdoba ha habilitado un espacio en su Portal de Información para Estudiantes (PIE), donde se pueden consultar las sedes, calendario, así como toda la información de interés relativa a las pruebas.