La Media Maratón de Córdoba deja un impacto económico de 7,8 millones de euros para la ciudad

Imagen de la celebración de la Media Maratón en Córdoba celebrada el pasado 30 de noviembre. - IMDECO

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) estima que el impacto económico que ha generado la Media Maratón de Córdoba, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2025, asciende a 7,8 millones de euros. Los resultados se basan en los datos declarados por 2.011 participantes tras la realización de la prueba, recogidos a través de un cuestionario distribuido entre los 7.687 corredores.

Según informa la UCO en una nota, el estudio ha sido elaborado por los profesores de Economía Aplicada y miembros del Grupo de Investigación SEJ-588 Economía del Turismo, la Cultura y el Deporte, José Enrique Ramos y Tomás López-Guzmán; el profesor de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO), Manuel Rivera; la investigadora Paula Ferreira, y el profesor de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Huelva, David Algaba.

El impacto económico considera el gasto realizado en Córdoba por los participantes y acompañantes que llegaron desde fuera de la ciudad en varios capítulos. El impacto directo fue de 5,2 millones de euros, y se estructura así: Alojamiento, 1.031.177,39 euros (19,77%); restauración, 1.921.745,92 euros (36,84%); actividades de ocio, 883.661,10 euros (16,94%); comercios y supermercados, 779.487,76 euros (14,94%), y, por último, otros conceptos, 599.685,96 euros (11,50%). Este impacto directo más los 2,6 millones euros de impacto indirecto alcanzan los 7,8 millones euros de impacto total para la ciudad.

Las cifras se corresponden con la estimación del gasto realizado por las 15.228 personas que se desplazaron hasta Córdoba con motivo de la Media Maratón: 5.810 corredores y 9.418 acompañantes. De todos ellos, 10.632 personas decidieron pernoctar al menos una noche, lo que generó 13.254 pernoctaciones en hoteles y apartamentos, con un precio medio de 77,80 euros, además de las 1.782 pernoctaciones que se realizaron en casa de amigos o familiares.

Este estudio, que alcanza su tercer año consecutivo, ofrece evidencias sobre la evolución entre las ediciones de 2024 y 2025, año para el que se ha conseguido una tasa de respuesta de uno de cada cuatro participantes. Destaca que el número de participantes ha aumentado un 21,75%, la cifra de turistas ha crecido un 22,97% y el impacto económico directo ha subido un 54,87%.

Por otro lado, este mayor incremento del impacto económico respecto al número de participantes se debe al proporcionalmente mayor gasto promedio en restauración, ocio, comercios, supermercados y otros conceptos.

LA PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES

Otro estudio realizado por el mismo equipo ha recogido la opinión de 416 personas que residen en distintos barrios de la ciudad, tanto cerca como lejos de la zona por la que transcurrió la prueba, y nueve de cada diez consideran que la Media Maratón de Córdoba contribuye a que la ciudad reciba más turistas, mejore los ingresos de los comercios locales, mejore la imagen de la ciudad en el exterior y contribuye a incrementar el prestigio de Córdoba como destino turístico.

En este sentido, el profesor Ramos ha apuntado a "la necesidad de transformar al excursionista en turista deportivo, ya que el efecto de la pernoctación se aprecia en el mayor gasto diario por persona en cada una de las partidas". La investigadora Ferreira, por su parte, ha añadido que para ello "es fundamental que la colaboración público-privada sea activa y mantenida en el tiempo, de tal manera que el diseño de los eventos deportivos pueda basarse en resultados de investigaciones como ésta".

En esta misma línea, el profesor Algaba ha concluido que "para ello es necesario que las actividades paralelas que se desarrollan en este tipo de eventos atiendan las motivaciones de los participantes, que en algunos casos está más orientada al disfrute de la actividad deportiva, y en otros a la socialización, el carácter inclusivo de la prueba, el reto personal o disfrutar del destino turístico".

PARTICIPANTES SATISFECHOS

A este respecto, los resultados del estudio indican que el 98,96% de los participantes está satisfecho con la organización general de la prueba, el 97,61% recomendará la participación a otros corredores y el 98,71% recomendará Córdoba como destino turístico a sus amigos o familiares, lo que pone en relieve la importancia de este evento para la ciudad.

Así, el Imdeco trabaja para que, coincidiendo con la próxima 40ª edición de la Media Maratón, puedan celebrarse unas jornadas de investigación y transferencia sobre eventos deportivos y turismo en colaboración con la Universidad de Córdoba, de tal forma que tanto sector público como privado puedan compartir conocimiento y experiencias, contribuyendo así al fortalecimiento del posicionamiento de Córdoba como destino de referencia a nivel nacional e internacional.