Los médicos andaluces animan a denunciar toda agresión "por pequeña que sea": "Es la antesala de otra agresión mayor"

Según los datos del Colegio de Médicos de Andalucía, en la comunidad, en 2025, se produjeron 167 casos de agresiones a profesionales sanitarios. - COLEGIO DE MEDICOS DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado este jueves los datos de agresiones registradas en Andalucía durante 2025, que ascienden a 167 casos, lo que supone un incremento del 21% respecto a 2024, cuando se registraron 138 agresiones. Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), en 2025 se registraron 879 agresiones a médicos en España, la cifra más alta desde que comenzaron a recopilarse estos datos.

En una rueda de prensa, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, ha subrayado la necesidad de reforzar las medidas de protección y respeto hacia la profesión médica. Asimismo, ha insistido en que estas conductas deben ser "sancionadas con firmeza" y ha recordado que la agresión a un médico en el ejercicio de su profesión está tipificada como delito de atentado contra funcionario público sanitario.

Ante esta situación, la Organización Médica Colegial ha reclamado la puesta en marcha de un plan nacional frente a las agresiones a sanitarios, al considerar que se trata de un problema que afecta tanto a la seguridad de los profesionales como al funcionamiento del sistema sanitario. En 2025 se han denunciado en los Colegios de Médicos de Andalucía los siguientes casos: Almería (trece), Cádiz (52), Córdoba (siete), Granada (quince), Huelva (quince), Jaén (cinco), Málaga (38) y Sevilla (22).

Carmona ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier agresión, por pequeña que parezca. En este sentido, ha señalado que "es importantísimo que todo el mundo denuncie. Por muy pequeña que sea la agresión, esa es la antesala de otra agresión más grande". Asimismo, ha advertido que la infradenuncia puede ocultar la magnitud real del problema. "Si no denunciamos, parece que no hay tantas agresiones. Cualquier modo que sea violento, de palabra, obra u omisión, contra una persona que está desarrollando una labor curativa y de protección al paciente debe denunciarse", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria general del Colegio, Mercedes Ramblado, ha señalado que "se precisa un respaldo institucional absoluto a las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios. Además, es necesario abordar algunos problemas organizativos del sistema público de salud como medida preventiva, actuando sobre las sobrecargas asistenciales y los tiempos de espera".

El coordinador del Observatorio de Agresiones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Antonio Romero Monedero, ha insistido en la "necesidad de reforzar el régimen sancionador frente a las agresiones a profesionales sanitarios, con sanciones más contundentes y manifiestas que contribuyan a disuadir este tipo de conductas". En este sentido, ha señalado que el consejero de Salud ha manifestado su disposición a revisar este régimen con el objetivo de endurecer las sanciones, una cuestión que ya fue abordada en una reunión del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, órgano asesor creado por la Junta de Andalucía.

Los datos muestran que las mujeres continúan siendo las principales víctimas, con 92 agresiones (56%), frente a 75 hombres (44%). Por edad, el grupo más vulnerable sigue siendo el de los médicos menores de 35 años, con 61 casos registrados en 2025. Asimismo, el 89% de las agresiones se producen en el ámbito de la sanidad pública, lo que pone de manifiesto la presión asistencial y la exposición que afrontan los profesionales en el sistema sanitario público.

Las amenazas y coacciones continúan siendo la forma de agresión más frecuente, con 119 casos, seguidas de insultos o vejaciones (92) y lesiones físicas (32). Además, el 95% de las agresiones se producen de forma presencial, lo que evidencia el alto nivel de exposición directa al que están sometidos los profesionales sanitarios durante el ejercicio de su actividad. El perfil más habitual del agresor corresponde a hombres (113 casos frente a 54 mujeres), con edades concentradas principalmente entre los 40 y 60 años.

En cuanto a la tipología de los incidentes, destacan especialmente los episodios protagonizados por pacientes no programados, que representan el mayor número de casos. El informe también refleja que 25 profesionales agredidos decidieron no denunciar. Entre las vías de denuncia más habituales destacan la Policía Nacional y Local, con 84 casos, seguida de la Guardia Civil (38) y los procedimientos a través de juzgados o colegios profesionales (25).