Un millar de escolares participa en Linares (Jaén) en el proyecto de inmersión musical MusicColes

Profesorado ataviado al estilo de las Fiestas Íbero-Romanas en una de las jornadas de MusicColes. - CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LINARES

LINARES (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Un millar de escolares de Linares (Jaén) ha participado en una nueva edición de MusicColes, una iniciativa del Conservatorio Profesional de Música que tiene como objetivo enriquecer, estimular y apoyar la educación musical y la experiencia sensitiva a través de este arte.

"La participación es muy transversal de todos los centros de la ciudad y va a ser muy interactiva en cuanto a participación, a bailar, a cantar y a poder acercarse al instrumento, al conservatorio y a conocernos de cerca", ha explicado a Europa Press el director de este centro, Esteban Ocaña.

En concreto, a los largo de tres jornadas, la última de las cuales ha sido este viernes, el alumnado se ha desplazado hasta el Conservatorio, donde se divide "en distintos talleres tematizados, no solamente por familias instrumentales", sino también por la conexión que, como novedad, se plantea este año con las Fiestas Íbero Romanas. De este modo, se recrea el ambiente vinculado a esta cita cultural y turística "tan asentada ya en Linares".

"Se hace esa conjunción para que los escolares que pasen por el conservatorio, en torno a un millar, conozcan los instrumentos de cerca, toquen un poquito... Y todo por familias instrumentales, como cuerda, viento madera, viento metal", ha comentado Ocaña.

MusicColes cuenta, además, con un himno: una canción que, al finalizar la actividad, interpretan los participantes y con la que también se graba un videoclip. Se trata de un tema "con un ritmo muy pegadizo y alude a lo chulo que está ir al conservatorio, estudiar música, tocar un instrumento y participar" en este ámbito.

Un propósito, el de fomentar y enriquecer la educación musical, que el proyecto mantiene desde su inicio en 2019. En las siete primeras ediciones, han pasado por este proyecto más de 7.000 escolares de Linares y su comarca.

Cuenta con el respaldo del área de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación del Ayuntamiento de Linares, a la que se suma este año la de Turismo con su colaboración en la recreación de las Fiestas Íbero Romanas.

En este sentido, desde la organización se ha destacado que "la presencia de casi 1.000 escolares, unidos al alumnado y el profesorado del Conservatorio, alrededor de una experiencia musical de tanto calado, será uno de los momentos más importantes de la actividad cultural, musical y educativa de la ciudad".

La iniciativa, igualmente, se alinea con el Plan Local de Infancia y Adolescencia, en el que se plantea como prioritario acercar la cultura, la música, las artes y la creatividad a la infancia y enriquecer el desarrollo intelectual, cultural y social desde edades muy tempranas.

A ello se suma el fin de propiciar entornos participativos donde los escolares puedan expresar sus emociones y compartirlas, fomentando también "el sentido de pertenencia a una comunidad y conexión con su entorno más cercano".