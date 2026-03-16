Una moción aprobada en el Senado pide la autorización "inmediata" de la concesión de riego de la presa de Siles (Jaén)

Archivo - Presa de Siles. - MINISTERIO DE AGRICULTURA - Archivo

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este lunes una moción del PP para instar al Gobierno de España a "autorizar de forma inmediata, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la concesión de riego a las comunidades de regantes de la Sierra de Segura desde la presa de Siles para las hectáreas de riego previstas en su proyecto inicial".

La iniciativa se ha debatido en la Comisión de Transición Ecológica y ha sido defendida el senador jiennense y alcalde de la citada localidad, Javier Bermúdez. Ha salido adelante con 17 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.

"Seguimos exactamente en el mismo punto que hace siete años, sin concesiones de agua y, lo que es más grave, sin explicaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Transición Ecológica", ha dicho Bermúdez sobre una infraestructura que fue inaugurada en 2015, aunque sin conducciones por discrepancias entre Gobierno y Junta de Andalucía sobre a qué administración correspondía ejecutarlas.

A su juicio, esta situación supone "una negligencia política" en tanto la CHG "no ha autorizado ni ejecutado las conducciones que permitan la utilización efectiva del agua embalsada para riego" y "siguen escondiéndose detrás de papeles, informes y excusas".

El senador, que ha valorado que la Junta de Juanma Moreno "tardó un año y medio en delimitar la zona regable" frente a su inexistencia con el anterior ejecutivo andaluz, ha lamentado que "el retraso en la concesión" refleja "una ineficiencia en la gestión del dominio público hidráulico y una pérdida de oportunidades en términos de productividad y empleo agrario".

Igualmente, Bermúdez ha considerado que hay un "agravio comparativo" para la provincia de Jaén y la Sierra de Segura, que "sufre una grave despoblación y una falta de inversiones públicas".

PROCESO "A PUNTO DE FINALIZAR"

Por el PSOE, que ha votado en contra, José Latorre ha señalado que los 'populares' han presentado esta moción cuando "está a punto de finalizar el proceso de concesión de la presa de Siles". Y "lo saben", según ha resaltado, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva meses intercambiándose información y documentación" con las comunidades de regantes que se van a ver beneficiadas.

Y ello, pese a "los palos en las ruedas de algunos". "Hay gente que no ha estado interesada en que este proceso finalice, pero por fin un gobierno del Partido Socialista va a dar las concesiones definitivas", ha afirmado el senador, quien ha presentado una enmienda que no ha sido aceptada por el grupo proponente.

Latorre ha declarado que el PSOE "es el único partido que ha mantenido siempre la misma postura" respecto a la presa de Siles y afeado al PP lo contrario, ya que "cuando gobernaba Rajoy, las conducciones las tenía que hacer la Junta de Andalucía" y "ahora que gobiernan la Junta, tiene que hacerlas el Estado".

Ha lamentado, asimismo, la tardanza en delimitar la zona regable por parte del Ejecutivo de Moreno, que, además, "se plantó en la presa en el año 2018 a decir que al año siguiente de él llegar a la presidencia de la Junta, las conducciones estaban hechas". "Tuvo que llegar un gobierno del Partido Socialista para desbloquear las concesiones", ha defendido.

PUNTOS

Junto a la petición al Gobierno para "autorizar de forma inmediata" esas concesiones de riego, la moción del PP insta a "ejecutar a la mayor brevedad posible por parte de Ministerio de Transición Ecológica, las conducciones e infraestructuras necesarias para garantizar dicho riego".

También reclama impulsar la coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y las comunidades de regantes de la Sierra de Segura "con el fin de establecer una gestión eficiente y transparente de los recursos hídricos" de la presa.

Además, platea promover medidas de apoyo económico y técnico a los agricultores de la comarca para facilitar la incorporación al regadío, en el marco de la transición ecológica y el desarrollo rural sostenible, y licitar, cuanto antes, los concursos públicos para asignar el aprovechamiento de la planta de generación eléctrica de la presa de Siles por parte de la CHG.

En el sexto y último punto de la moción, se solicita al Gobierno "incorporar de nuevo en el Plan Hidrológico del Guadalquivir la partida por importe de 25 millones de euro que el Gobierno de España suprimió del Plan Hidrológico del Guadalquivir para las canalizaciones de riego de la presa de Siles".