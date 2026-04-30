Montero abre campaña con "alegría", la bienvenida de Miguel Ríos y el vaticinio de su "victoria" en Andalucía el 17M

De izquierda a derecha, la cabeza de lista del PSOE por Granada, Olga Manzano; el cantante Miguel Ríos y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el acto de apertura de campaña en Granada. - ALEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha abierto este jueves en Granada su campaña de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo con "alegría" y pronosticando su "victoria" en dicha cita con las urnas con el respaldo de la Andalucía "progresista" que "no se resigna", y tras recibir el apoyo explícito del cantante Miguel Ríos, Hijo Predilecto de Andalucía.

Así ha ocurrido en el transcurso del mitin central de apertura de campaña del PSOE-A para las elecciones andaluzas, que se ha celebrado apenas unas horas antes del inicio oficial de la misma, a partir de la medianoche de este viernes, 1 de mayo, en un hotel de Granada, que ha estado envuelto en un marcado ambiente festivo y con la asistencia de más de 700 personas, según estimaciones de la organización.

María Jesús Montero ha entrado en el recinto acompañada del cantante granadino Miguel Ríos y con su célebre canción de 'Bienvenidos' como hilo musical, y entre la ovación y los vítores de los asistentes, que también la han recibido entre gritos de 'presidenta, presidenta' y ondeando banderas del partido.

Entre los asistentes al mitin, en primera fila, se encontraban también la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

La líder socialista ha comenzado su intervención augurando que esta campaña va a llevar al PSOE-A "a la victoria", y afirmando que se notaba y sentía en este acto que en él estaba "una parte de esa Andalucía progresista que no se conforma ni se resigna, con capacidad de levantarse y luchar por lo justo, de empoderar al pueblo para que tome sus propias decisiones, sin trampa ni cartón", ha agregado antes de añadir que en este acto empezaba "el camino hacia la Junta de Andalucía".

Montero ha apelado a los andaluces a que, de cara a estas elecciones, "miren por lo suyo" y por su "interés propio", y que no se dejen "embaucar" por el "marketing" y la "propaganda" de la derecha.

APOYO DE MIGUEL RÍOS

Antes de Montero ha tomado también la palabra Miguel Ríos, que como "simpatizante socialista" ha dicho que era "un honor" estar en este acto acompañando a la candidata, de la que ha pronosticado que será "la próxima presidenta" de la Junta.

"Mi corazón es zurdo, a mucha honra", ha proclamado el cantante, quien ha advertido de que "Andalucía está en una encrucijada" con la derecha y la ultraderecha adoptando "eslóganes 'trumpistas'" y firmando "cláusulas neofascistas como el engendro de la 'prioridad nacional'", según ha abundado antes de defender que "por eso es muy importante que los demócratas" salgan "a votar" y a "luchar por lo público como primera prioridad".

Miguel Ríos ha dedicado también unas palabras de agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han sido muy aplaudidas por el público, por "mantener la defensa de los derechos humanos al denunciar el genocidio de Gaza, la invasión de Ucrania", y por mantener a España "lejos de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en el Golfo Pérsico", según ha valorado antes de concluir su intervención cantando 'a capella' un poema de Luis García Montero escrito en 2003 con ocasión de la guerra de Irak de aquel año.

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