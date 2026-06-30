Montero afea a Moreno hablar de Zapatero sin tener ella turno de réplica y no de la "corrupción de Almería"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario socialista, María Jesús Montero (i), a su llegada para intervenir en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este martes que el líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya usado su último turno de réplica en el debate de investidura para hablar del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sin tener ella opción de réplica, y que, en cambio, no haya hablado de "la corrupción de Almería", en alusión al conocido como 'caso Mascarillas' que investiga supuestos contratos irregulares para el cobro de comisiones en el seno de la Diputación de Almería gobernada por el PP.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz al finalizar la segunda sesión del debate de investidura de Moreno, la secretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así después de que el candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta haya aprovechado su último turno de respuesta a la líder socialista para afearle la "corrupción sistémica" que ve en el PSOE, y haya aludido a la investigación que afecta al expresidente Zapatero.

María Jesús Montero ha criticado que Montero haya utilizado un turno en el que ella "no tiene réplica" para hacer "mención a personas" como el citado expresidente "de forma no valiente", y sin que ella pueda "ni siquiera intervenir" después.

"Me parece que es un oportunismo político", ha manifestado la líder del PSOE-A, que ha reprochado a Moreno que, en cambio, no haya hablado "de algo de lo que sí que tenía que haber hablado", que es de "la corrupción de Almería, que es algo tan importante que ocurre en nuestro territorio" y que "afecta directamente al PP" de dicha provincia, ha incidido.

Montero ha afeado así a Moreno su "doble cara permanente", con la que quiere "aparentar siempre moderación", si bien ha apostillado que ya en el debate de este martes se ha visto "perfectamente su crispación", así como que "tiene un acuerdo ya cerrado" con Vox para su investidura que "no ha querido hacer público porque no lo quería contar en el Parlamento".

De esta manera, la secretaria general del PSOE-A ha insistido en hablar de "fraude" para definir el debate de este martes, y ha criticado que Moreno no ha detallado el acuerdo que ya habría alcanzado con Vox "para no explicar" en el Parlamento "por qué el Partido Popular acepta la 'prioridad nacional'" que reivindica Vox, o "para no explicar hasta dónde llega la cuestión relativa al freno a la inmigración".

Montero ha criticado que el debate parecía el de su investidura en vez de la de Moreno, porque él tiene "una obsesión" con ella, y ha dado por hecho que este próximo jueves, cuando se realizará la segunda votación para la investidura del presidente 'popular', se volverá a votar "sin conocer" el acuerdo entre el PP-A y Vox más allá de lo que cuenten "los medios de comunicación". "Si esto no es un fraude, que venga Dios y lo vea", ha zanjado la líder del PSOE-A.