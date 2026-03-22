Montero felicita al Jaén Paraíso Interior FS por la consecución de su cuarta Copa del Rey

Imagen de archivo de la afición del conjunto jiennense tras clasificarse para la final de la Copa del Rey que, a la postre, han logrado. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primero del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha felicitado este domingo al Jaén Paraíso Interior FS por la conquista de su cuarta Copa del Rey lograda en Granada ante el FC Barcelona en la tanda de penalties (4-2).

En un mensaje difundido a través de su perfil en X (antes Twitter), ha considerado que el conjunto jiennense "sigue haciendo historia y es nuevamente campeón de España".

En esta línea, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha asegurado que "con esa afición era imposible perder".