Los sindicatos se manifiestan por las condiciones laborales del personal propio del SAE a las puertas del primer debate

Manifestación de los sindicatos participantes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral Propio del SAE en el exterior de la sede de RTVE en Sevilla en la previa del primer debate electoral del 17M. - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, UITA, Utedef, CCOO, CGT y CSIF, integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral Propio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se han concentrado a las puertas de la sede territorial de RTVE en la Cartuja de Sevilla donde va a tener lugar el primer debate electoral de las elecciones a la Junta de Andalucía el próximo 17 mayo.

Los sindicatos han pedido a la Junta iniciar "de inmediato" la negociación para un nuevo convenio colectivo único. Asimismo, han reclamado una equiparación salarial a la del personal funcionario y laboral en las mismas categorías y la apertura "real" de la carrera profesional y movilidad interna.

Asimismo, los sindicatos han sumado a sus reivindicaciones la aplicación de los derechos reconocidos ""sin interpretaciones restrictivas", una regulación "justa y transparente" del teletrabajo para toda la plantilla y un catálogo de puestos negociado que "defina y acredite" las funciones del personal.

El responsable del SAE de la FSC CCOO de Andalucía, Raúl J. Montilla Domínguez ha asegurado que el convenio lleva "cuatro años estancado". "Hablo de diferencias salariales que afectan al 70% de la plantilla, llegando a extremos que hay diferencias de más de 12.000 euros anuales respecto a lo que cobra el mismo trabajador de la Junta en ese mismo puesto", ha asegurado Montilla a Europa Press.

En declaraciones a esta agencia, el representante sindical ha asegurado que la Junta "está respondiendo con excusas" y "dilatando la negociación colectiva". Los sindicatos han entregado un manifiesto con sus propuestas a todos los candidatos que van a participar en el debate.