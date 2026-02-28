Montero minimiza las encuestas y augura que Andalucía "se levantarán" contra Moreno para defender los servicios públicos

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes del Pleno institucional en el Parlamento con motivo del 28F - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha minizado este sábado 28 de febrero los sondeos de intención de voto que auguran una amplia victoria del PP en las elecciones autonómicas con el PSOE a la baja seguido muy de cerca por Vox y se ha mostrado convencida de que los progresistas "se levantarán" en las urnas contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para defender los servicios públicos.

Montero se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento antes del Pleno institucional por el 28-F al ser preguntada por los sondeos de Sigma Dos y Gesop que dan un amplio triunfo al PP en las próximas elecciones autonómicas sin garantías de repetir su actual mayoría absoluta, con un PSOE a la baja que registraría su peor resultado histórico y un Vox al alza muy cerca del segundo puesto que mantienen los socialistas.

"La derecha siempre quiere marcar un escenario electoral que se rige por el mismo principio, cuando estamos en el gobierno somos un gobierno ilegítimo y hemos llegado de forma espúrea a ocupar las instituciones y cuando estamos en la oposición siempre parece que nunca vamos a gobernar", ha asegurado la líder del PSOE-A, que se ha mostrado convencida del "sentir de la calle y de que Andalucía se levantará para la defensa de sus servicios públicos como hizo aquel 28 de febrero y aquel 4 de diciembre en pelea por su dignidad y los contratos sociales que nos unen en la sanidad pública y en la educación ha marcado nuestra capacidad de crecimiento y de convergencia".

Montero ha defendido que, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, "el Gobierno ha trabajado para que Andalucía tenga menor desempleo y lo tiene, mayor capacidad de que los jóvenes encuentren unas oportunidades laborales y las tienen, pero lo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia son servicios que los ciudadanos ven claramente deteriorados".

"Así que salimos con toda la ilusión como siempre a ganar y a mover a la gente progresista, convencida de que no se van a convertir los progresistas en meros espectadores sino que van a optar por un proyecto que realmente defiende lo que es de todos y en el que todo el mundo se sienta protagonista de este proyecto de futuro", ha añadido Montero, que ha reiterado su convencimiento de que "así se reflejará en los sondeos de opinión conforme se vaya acercando la fecha electoral".

Acto seguido, ha advertido de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado "de forma casi amenazante" en una entrevista en los diarios del grupo Vocento una "una reforma del sistema sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) diciendo que todo el mundo sepa que lo va a remodelar y que el que lo vote que sepa que lo va a remodelar".

"Remodelar significa privatizar, derivar a pacientes a las clínicas privadas, en definitiva desmantelar un sistema sanitario que tiene que ser universal y al alcance de todo. Por tanto, Moreno Bonilla lo ha dicho bien, lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos. Si queremos un sistema sanitario que nos atienda a todos o si queremos un sistema de salud que lo que haga es discriminar a la gente en función de la renta", ha concluido.