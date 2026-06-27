Montero recrimina a Moreno su "insensibilidad absoluta" en cuanto a la gestión de la Atención Temprana en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, atiende a los medios tras la reunión mantenida con el Presidente del Parlamento andaluz. A 23 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este sábado la situación de la Atención Temprana en Andalucía, acusando de "insensibilidad absoluta" al Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ante el "riesgo asistencial" de miles de menores.

Según ha advertido Montero en un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, consultada por Europa Press, "solo en Granada, 400 niños serán expulsados este martes de sus centros de Atención Temprana por la nefasta gestión del Gobierno andaluz". "¿Alguien puede entender que se rompan tratamientos esenciales y se genere esta incertidumbre en las familias?", ha preguntado la líder socialista.

Asimismo, ha defendido que son los propios profesionales y las familias quienes alertan de "una crisis sin precedentes" y ha reprochado a Moreno que la Junta ha hecho "oídos sordos a sus advertencias y se ha negado a escucharlos", poniendo a su juicio "en riesgo la continuidad asistencial de miles de menores, la estabilidad de los equipos especializados y la supervivencia de centros de referencia como los de ASPACE y el CAIT San Rafael. Insensibilidad absoluta", ha sentenciado Montero.