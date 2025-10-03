Montero respalda a la flotilla y sobre Palestina dice que "a este Gobierno no se le puede reprochar absolutamente nada"

María Jesús Montero a su llegada a Jaén donde ha participado en un acto sobre dondos europeos - JUAN DE DIOS ORTIZ/EUROPA PRESS

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido la acción del Gobierno español en lo que respecta a Palestina, al tiempo que ha respaldado la movilización que se está dando en España en apoyo a la flotilla intervenida por las autoridades israelíes en aguas internacionales cuando navegaba hacia la Franja de Gaza.

"Creo que a este Gobierno no se le puede reprochar absolutamente nada porque fue el primero y ha marcado la pauta a nivel de toda Europa. España se movió y Europa se movió", ha señalado Montero en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Jaén sobre fondos europeos.

Ha resaltado que el Gobierno de España fue el primero en reconocer el Estado Palestino. "Nos dijeron que íbamos por libres, luego resultó que muchos otros países se han sumado al reconocimiento de los dos estados y vamos a seguir jugando un papel de faro a nivel internacional para que el resto de países también se sumen", ha afirmado Montero.

Para la vicepresidenta, la posición del Gobierno de España es "clara" y "nadie podrá reprocharle a este Gobierno que no haya sido valiente", tanto en la reclamación de los dos estados como "en la petición vehemente de pedir un alto al fuego y de la restitución del derecho internacional y de los derechos humanos".

Para la vicepresidenta, al margen de "cualquier otro comentario particular de alguna formación política", lo que hay que subrayar como "importante" es que el papel de "denuncia, de reivindicación y de marcar la guía para otros países la ha hecho España".

Con este punto de partida, Montero ha respaldado las movilizaciones que se están dando en España en apoyo a la flotilla.

"Nosotros celebramos la movilización que se está haciendo desde España", ha dicho la ministra, al tiempo que ha se referido a la propia flotilla como "una manera de expresión de solidaridad, de llevar ayuda humanitaria, de que sepan las personas de Palestina que la comunidad internacional está conmovida, que no están solos y que vamos a parar este genocidio".

A partir de ahí, el Gobierno de España ha trasladado al de Israel que "evidentemente tienen que garantizar la integridad de los miembros de la flotilla" y "tenemos un buque cerca por si hiciera falta algún tipo de rescate". "La flotilla no está sola", ha afirmado Montero, que ha subrayado que aunque se les advirtió de que no debían entrar en zona de exclusión, "tienen por supuesto, nuestra protección y estamos ahí por si ocurre alguna cuestión".

Por último, la ministra se ha sumado a "la voz mundial contra la guerra, a esa voz mundial que está pidiendo que se frene este genocidio, que mujeres, niños, inocentes, más de 66.000, están viviendo" porque "en el siglo XXI la humanidad no se puede permitir que todavía ocurran estas cuestiones".