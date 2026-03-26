Montero reúne este viernes a la Ejecutiva del PSOE-A para iniciar el proceso electoral del 17M tras dejar el Gobierno

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, preside una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A en Benalmádena (Málaga). (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía celebrará este viernes, 27 de marzo, una reunión para iniciar el "proceso electoral" del partido de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado ya el relevo de la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, en la vicepresidencia primera y el Ministerio de Hacienda del Gobierno.

La reunión de la Ejecutiva, de cuya convocatoria han informado a Europa Press fuentes del PSOE-A, se producirá así al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado el relevo de María Jesús Montero en las responsabilidades que mantenía en el Ejecutivo central.

En concreto, Pedro Sánchez ha anunciado este jueves el nombramiento como nuevo vicepresidente primero del actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo titular de Hacienda.

Tras su salida del Gobierno, María Jesús Montero se centra en su candidatura a la presidencia de la Junta al frente de las listas del PSOE-A, para la que fue designada formalmente en junio de 2025, después de que la federación andaluza abriera un proceso de primarias al que no concurrió ninguna otra precandidatura, por lo que no fue necesaria una votación para ratificar a la secretaria general como cabeza de cartel para dichos comicios.

Se completaba así el ascenso de María Jesús Montero como líder del PSOE andaluz, después de que en enero del año pasado asumiera la Secretaría General en sustitución del ahora portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, un relevo que quedó ratificado en febrero de 2025, en el Congreso Regional que el PSOE-A celebró en Armilla (Granada) para renovar su dirección.

PISTOLETAZO DE SALIDA AL "PROCESO ELECTORAL"

De esta manera, está previsto que el PSOE-A active este viernes, en la reunión de su Ejecutiva, el "proceso electoral" para conformar sus candidaturas en las ocho provincias andaluzas de cara a los comicios del 17 de mayo.

Según establece el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del 40 Congreso Federal del PSOE en su artículo 191, la elección de los miembros de las listas a candidatos a los parlamentos de comunidades autónomas "se basará en las propuestas de la militancia" de dicho "ámbito territorial", y su "aprobación definitiva" será "competencia exclusiva del Comité Federal".

En "aquellos procesos electorales autonómicos que tengan una convocatoria singularizada temporalmente", el acuerdo de inicio del proceso de elaboración de listas "lo fijará la Comisión Ejecutiva Regional, de Nacionalidad o Autonómico de común acuerdo con la Comisión Ejecutiva Federal", precisa el mismo documento, consultado por Europa Press.

Las agrupaciones socialistas, "en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán proponer nombres de candidatos en el ámbito provincial, a la Comisión Ejecutiva Provincial" respectiva o, "en su defecto, a la Comisión Ejecutiva Regional".

"Teniendo en cuenta las propuestas, las Comisiones Ejecutivas provinciales (...) elaborarán una propuesta de lista con igual número de nombres que puestos correspondan a la circunscripción de acuerdo con lo dispuesto en la legislación, y con suplentes que será propuesta a la Comisión Regional, de Nacionalidad o Autonómica de listas", que "emitirá un dictamen formulando la propuesta de candidatura para cada circunscripción, que será presentado al Comité Regional, de Nacionalidad o Autonómico que lo aceptará o rechazará".

Los proyectos de listas "serán remitidos a la Comisión Federal de Listas que los ratificará o modificará previa consulta con el/la Secretario/a General de la Comisión Ejecutiva Regional, de Nacionalidad o Autonómica y un/a representante de cada Comisión Ejecutiva Provincial o Insular y, en su caso, con el/la portavoz del grupo parlamentario", detalla el citado Reglamento federal de desarrollo de los Estatutos Federales del 40 Congreso Federal del PSOE.

En las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, Juan Espadas fue el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Sevilla, mientras que los otros 'números uno' del PSOE-A al Parlamento andaluz por las demás provincias fueron Juan Antonio Lorenzo por Almería, Irene García por Cádiz, Isabel Ambrosio por Córdoba, Noel López por Granada, María Márquez por Huelva, Ángeles Férriz por Jaén, y Josele Aguilar por Málaga.

