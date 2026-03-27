Moreno espera que la salida de Montero del Gobierno sirva para que ya haya PGE con un ministro "más competente"

Juanma Moreno - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha confiado este viernes en que la salida de María Jesús Montero del Gobierno central para optar, por el PSOE-A, a la Presidencia andaluza en las elecciones autonómicas del 17 de mayo sirva para que finalmente haya presupuestos generales del estado (PGE) con un ministro "más competente".

En declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press, Moreno ha ironizado al señalar que, convocando las elecciones autonómicas, ha hecho "un gran servicio a España para que la señora Montero se venga a Andalucía y deje la posibilidad de que algún día tengamos presupuestos en nuestro país con alguien mucho más competente".

Ha confiado en que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, "cumpla con sus obligaciones constitucionales y presente el presupuesto de nuestro país".

Juanma Moreno ha señalado que siempre le sorprendió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera contar con Montero como ministra de Hacienda, tras los "regalos" que dejó en Andalucía.

"No cumplía ninguna de las tres reglas que nos pone precisamente Hacienda para no intervenirnos en las cuentas públicas; nos dejó déficit y un desorden en las cuentas públicas muy importante que nos ha costado cinco años ordenar", ha señalado Moreno sobre la gestión de Montero como consejera de Hacienda en los gobiernos del PSOE-A en Andalucía.

En cuanto al ámbito sanitario, como consejera de Salud, según ha señalado, "nos dejó también el regalo de medio millón de personas en listas de espera ocultas para que no se supiese que los tenían en los cajones, y el regalo de 1.700 profesionales sanitario echados del sistema público de salud".

"En definitiva, ella no se le caracteriza por ser una buena gestora, por ser una gestora óptima, o por conseguir objetivos y resultados que sean plausibles", ha añadido el presidente andaluz.

Ha señalado que se ha demostrado durante sus años en el Gobierno de Pedro Sánchez que no era la persona "idónea", ya que "no ha sido capaz" ni de "tener unas cuentas ordenadas" ni de presentar unos PGE en las Cortes Generales.

De otro lado, Juanma Moreno ha criticado la "obsesión patológica" del PSOE y, especialmente, de Montero con el aumento de la presión fiscal a los ciudadanos. "Consideran que prácticamente todos los ciudadanos tenemos que hacer un doble esfuerzo y quieren recaudar a toda costa, por todo", ha apuntado.

Y por eso, según ha apuntado, en Andalucía "nos han puesto tantas trabas y nos insultan tanto, por las siete bajadas de impuestos que hemos hecho a lo largo de estos siete años y dos meses", y que se han traducido en un aumento de la recaudación.

"EL LÍO DE LOS PACTOS"

En cuanto a las elecciones autonómicas, Juanma Moreno ha insistido en su convencimiento de que ha elegido la fecha más idónea, y ha confiado en que "participen masivamente los ciudadanos porque nos jugamos muchísimo".

Así, según ha indicado, los ciudadanos tienen que apostar o por seguir con un gobierno "estable, sereno y que da seguridad jurídica", lo que se ha visto en el crecimiento de la economía y del empleo, o si "nos metemos en el lío de los pactos", de no tener presupuesto ni leyes, como ha sucedido en comunidades como Extremadura, Castilla y León o Aragón, en las que precisamente en este momentos el PP negocia nuevos pactos con Vox tras las elecciones de los últimos meses.

Juanma Moreno no cree que esas negociaciones del PP con Vox en otras comunidades vayan a tener un "impacto" en la campaña de las elecciones andaluzas, y ha considerado que es "bueno que los ciudadanos andaluces vean" lo que está pasando en otros lugares y que que Vox "pide la luna", muy por encima de "sus posibilidades electorales".

"Va a servir para que los ciudadanos andaluces sepan que nosotros tenemos la opción A, que es seguir con un gobierno estable y de mayoría suficiente, o, por el contrario, meternos en el lío de las negociaciones, de los follones y de no ser libre", ha recalcado.

Asimismo, Juanma Moreno ha considerado que el PSOE-A no tiene "ninguna opción de gobernar" en Andalucía.