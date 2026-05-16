Los monumentos de 'Granada Cristiana' reciben 291.086 visitas en el primer trimestre del año, casi el 49% a la Catedral

Archivo - Fachada de la Catedral, en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los seis monumentos que integran el circuito de la denominada 'Granada Cristiana' pertenecientes a la archidiócesis de la ciudad nazarí han recibido un total de 291.086 visitas durante los tres primeros meses del año 2026, con una especial y destacada afluencia a la Catedral, que acaparó el 48,92% de las afluencias.

Así se desprende de los datos a los que ha tenido acceso a Europa Press y que dan cuenta de que los inmuebles religiosos cristianos suponen un destacado atractivo turístico para quienes visitan la ciudad.

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo el templo mayor de Granada, la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación, ha recibido un total de 142.392 visitas en el marco del referido circuito que se ofrece a quienes desean visitar este tipo de espacios a través del sitio oficial de venta de entradas a los monumentos de la Archidiócesis de Granada.

Tras la catedral, la Capilla Real que alberga la cripta de los Reyes Católicos, también en el centro de la ciudad, ocupa el segundo lugar como espacio más visitado en este tour con 99.103 visitas, un 34,05% de todas las que se realizaron en los tres primeros meses del presente año.

El resto de espacios religiosos para los que 'Granada Cristiana' ofrece visitas mantienen cifras más modestas, pero igualmente destacadas, respecto a la Catedral y la Capilla Real. De esta forma, el Monasterio de la Cartuja recibió en los tres referidos meses 18.742 visitas mientras que el Monasterio de San Jerónimo acogió 16.349, la Abadía del Sacromonte la visitaron 9.607 personas y la iglesia de San Nicolás en el Albaicín, 4.893.

Por otro lado, el circuito 'Granada Cristiana' de la archidiócesis incorporó el pasado mes de febrero una novedad consistente en una visita nocturna inmersiva al Monasterio de La Cartuja denominada 'Silentia' con pases exclusivos de 50 minutos de duración en fines de semana y festivos. Se trata de una experiencia que incluye un 'videomapping'. Debido a la reciente incorporación de 'Silentia' al circuito, aún no se manejan cifras de visitantes.

Desde Viajes San Cecilio, empresa que gestiona los datos de visitas a 'Granada Cristiana', destacan a Europa Press que la Catedral y la Capilla Real acaparan juntas el 82,97% de todas las visitas. "Esto se debe a su ubicación idílica en el mismísimo centro histórico, su enorme peso histórico-cultural, y el hecho de que funcionan como un 'pack' casi obligatorio para el turista medio", exponen.

Asimismo, analizan el hecho de que el 17,03% restante se lo reparten entre los otro cuatro monumentos de la Abadía del Sacromonte, los monasterios de La Cartuja y San Jerónimo, y la iglesia de San Nicolás: "Esto evidencia la dificultad de desviar el flujo de turistas fuera del centro o de conseguir que prolonguen su estancia más de un día".

De hecho, para favorecer la compra de tickets para visitar estos últimos monumentos referidos que tienen menos afluencias de visitantes, Viajes San Cecilio implantó los tickets combinados que mediante descuentos pretenden incentivar la compra de un mayor número de entradas que permiten el acceso a todos los inmuebles religiosos.