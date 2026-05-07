Moreno afea al Gobierno no contar con las CCAA: "Me da muy poca garantía de que sea capaz de resolverlo"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en una nueva edición de los desayunos informativos de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. A 7 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El candi - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el actual Gobierno central le da "muy poca garantía" y "muy poca confianza" de que sea capaz de "resolver" la situación generada con la llegada a un puerto de Tenerife del barco donde ha habido un brote de hantavirus.

Durante su participación en Sevilla en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Moreno ha manifestado que por la información que conoce a través de los medios de comunicación y "conociendo cómo se comporta" el Gobierno central entiende el "enfado" del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Ha señalado que cuando la comunidad tiene la competencia en materia de sanidad, "lo mínimo que tiene que hacer el Gobierno de España es ponerse en contacto con el gobierno autonómico y, de manera común, coordinada y colaborativa, tomar una decisión al respecto".

"Pero lo que no puede hacer el Gobierno de España es no informar al gobierno de Canarias y mantenerlo en una situación de desconocimiento y de cierto desamparo", según Juanma Moreno, quien ha señalado que Clavijo lo que está haciendo es "defender los intereses de Canarias", sobre todo, ante situaciones que "generan una fuerte alarma social" que tiene "un impacto especialmente en una comunidad que vive exclusivamente del turismo".

Ha insistido en que Clavijo lo que está haciendo "es prevenir y defender los intereses, en este caso de Canarias", sobre todo, cuando "no tiene toda la información" y "no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer el Gobierno de España con este barco", si lo va a meter a puerto, o va a estar a millas de la costa, si los enfermos van a ser tratados en la isla o van a desembarcar, en definitiva, "qué protocolo van a poner en marcha".

Ha indicado que a él le da "muy poca garantía" y "confiaza" el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de abordar esta situación

Tras recordar lo ocurrido con la huelga de médicos, Moreno ha señalado que el actual Ejecutivo nacional, donde realmente son "dos gobiernos", con PSOE y Sumar, "peleados" y con "poca coordinación", le da "muy poca garantía de que sea capaz" de resolver esta situación.

"Cualquier cosa que viene del Gobierno de España siempre nos ponemos un poco a la defensiva porque no cuentan con nosotros", ha indicado el presidente andaluz sobre el papel de las comunidades.

A su juicio, el Ejecutivo central está actuando con cierta "improvisación" y ha señalado que, de momento, no ha habido contacto con su gobierno, que estará para "ayudar" en lo que sea necesario, ya que Andalucía cuenta con unidades muy especializadas en materia epidemiológica.

"Lógicamente estamos muy pendientes y muy atentos ante cualquier circunstancia que pueda suceder en esta materia para salvaguardar la salud, en este caso, de los andaluces", ha señalado Juanma Moreno, apuntando que ahora mismo, no hay "ningún andaluz" entre las personas que han enfermado en el barco. Ha apuntado que tampoco tiene constancia por parte del estado de que el barco vaya a hacer ningún tipo de escala en Andalucía.

"Por tanto, estamos a la espera de ver qué sucede y qué decisiones se tomen", ha recalcado.